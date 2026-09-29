Espaço | Novo mapa geológico de Marte pronto até final de 2028

A China prevê concluir, até ao final de 2028, um mapa geológico de Marte de nova geração, com o qual pretende reconstruir o passado aquático do planeta vermelho e propor um sistema chinês de divisão do tempo geológico marciano

Até fim de 2028, a humanidade deverá alargar o seu conhecimento de Marte, graças ao esforço tecnológico e científico chinês. Esse é o prazo previsto para a conclusão do mapeamento geológico do planeta vermelho, o que permitirá saber mais sobre o seu passado aquático e traçar a divisão do tempo geológico de Marte.

Hou Zengqian, cientista-chefe da missão Tianwen-3, destinada a trazer amostras de Marte para a Terra, revelou o plano na segunda-feira, durante um simpósio, segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O projecto vai basear-se sobretudo nos dados recolhidos pela missão Tianwen-1, com a qual a China colocou um veículo de exploração (‘rover’) em Marte em 2021, incluindo indícios da existência de um antigo oceano no planeta há cerca de 3.500 milhões de anos e de possíveis inundações de curta duração há cerca de 1.600 milhões de anos. Os dados serão complementados com informação recolhida por sondas dos Estados Unidos e da Agência Espacial Europeia (ESA), permitindo integrar dados obtidos em órbita e à superfície.

O projecto, cuja conclusão está prevista para o final de 2028, deverá produzir um mapa geológico de Marte à escala de 1:5 milhões, outro da zona de aterragem à escala de 1:50.000 e uma série de atlas temáticos. Está também prevista a publicação daquele que, segundo a Xinhua, será o primeiro mapa geológico inteligente de Marte, que deverá servir ainda de modelo para a futura cartografia da Lua, de Vénus e de asteróides.

Hou afirmou ainda que o novo atlas incluirá uma proposta chinesa para a divisão das eras geológicas de Marte, com o objectivo de estabelecer um padrão cronológico marciano que possa tornar-se num “consenso internacional”.

Espaço sem limites

A Tianwen-3, uma das principais etapas do programa chinês de exploração planetária, pretende tornar-se a primeira missão da história a trazer amostras de Marte para a Terra e tem como principal objectivo procurar indícios de vida no planeta vermelho. O programa espacial chinês já realizou quatro alunagens, incluindo através das missões Chang’e, uma aterragem em Marte, com a Tianwen-1, em 2021, e duas missões de recolha e transporte para a Terra de amostras lunares, Chang’e 5 e Chang’e 6.

Estas experiências “lançam as bases” para a recolha de amostras de Marte, segundo a mesma fonte.

A China construiu ainda a estação espacial Tiangong, que poderá tornar-se a única plataforma permanentemente habitada em órbita terrestre baixa após a retirada da Estação Espacial Internacional (EEI), prevista para 2032.