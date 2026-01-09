Taça Davis | Tiago Pereira estreia-se pela selecção com a China

Tiago Pereira é a novidade da selecção nacional de ténis para o encontro da Taça Davis com a China, em 06 e 07 de Fevereiro, que inclui ainda Nuno Borges, Francisco Cabral, Jaime Faria e Henrique Rocha, foi ontem anunciado. “O Tiago Pereira tem vindo a evoluir bastante e, nos últimos meses, tem obtido bons resultados não só em singulares como em pares, o que faz dele uma opção para as duas variantes”, referiu o capitão Rui Machado sobre o estreante.

Além do algarvio, de 21 anos, classificado na 265.ª posição do ranking mundial, a aposta de Rui Machado recaiu em Nuno Borges (45.º) e Francisco Cabral (20.º), os melhores tenistas lusos da actualidade em singulares e pares, respectivamente, além de Henrique Rocha (157.º) e Jaime Faria (151.º).

Portugal não compete em casa desde Setembro de 2022, então frente ao Brasil, e a condição de visitante tem sido favorável, mas Rui Machado confia no grupo que vai levar para a China.

“Temos noção que vai ser uma eliminatória bastante difícil frente a uma equipa com jogadores experientes, com bastante potencial e que já provaram conseguir jogar a um nível muito alto”, considerou sem saber ainda os escolhidos do homólogo Di Wu. Portugal vai visitar a China no play-off do Grupo I da Taça Davis em ténis, no qual tentará evitar a descida ao Grupo II, onde não está desde 2015.