A esposa de um jornalista japonês detido na Rússia desde Outubro sob acusações de espionagem declarou que a sua família está “mergulhada na dor”, com os pais a temerem nunca mais voltar a ver o filho. Yuki Imai, jornalista de 34 anos que trabalha para o jornal diário regional Hokkaido Shimbun, foi detido no passado dia 13 de Outubro na ilha de Sacalina, no Extremo Oriente russo, acusado de espionagem por Moscovo num contexto de tensões entre os dois países.

“Desde esse dia, a nossa família está mergulhada na dor”, declarou em comunicado a sua esposa, Nozomi Imai, acrescentando que sentiu que lhe tinham “arrancado o coração” quando viu as imagens que mostravam o marido a ser levado pelas autoridades russas.

A Sra. Imai indicou que o dia da detenção do marido, 13 de Outubro, correspondia ao último dia da sua comissão de serviço de dois anos e que ele se preparava para regressar e reencontrar a família, incluindo a filha de ambos, de 21 meses.

“Estava tão ansioso por regressar a casa. A nossa filha nasceu durante a sua missão”, afirmou Nozomi Imai. Relatou ainda no seu comunicado ter sentido que algo não estava bem no dia da detenção do marido, uma vez que este permaneceu em silêncio e incontactável, ao contrário do habitual.

“Não parava de rezar e de repetir para mim própria: ‘Deve certamente já estar no avião’. Depois, caiu a notícia da sua detenção”, escreveu. Os pais de Yuki Imai temem, por sua vez, nunca mais voltar a ver o filho. “Apetece-me sentar-me em frente à prisão e gritar para que me levem no lugar dele”, confidenciou a mãe a Nozomi, segundo o comunicado.

Alta tensão

A Rússia e o Japão, que mantêm há décadas um diferendo territorial em torno de um conjunto de ilhas do Pacífico, têm relações tensas desde que Tóquio passou a participar nas sanções contra Moscovo no âmbito da guerra na Ucrânia.

Em Agosto, o Presidente russo, Vladimir Putin, deslocou-se pela primeira vez ao sul do arquipélago das Curilas, onde se situam essas ilhas, uma visita considerada “absolutamente inaceitável” pelo Japão, que as reivindica. As relações deterioraram-se ainda mais nas últimas semanas após a detenção do jornalista e a apreensão dos activos russos da empresa Japan Tobacco.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, encontrou-se com Putin na semana passada na China, durante a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC). Os dois dirigentes “concordaram em manter o diálogo a diferentes níveis”, declarou na altura Takaichi.