A China e a Rússia retomaram esta semana, após seis anos de suspensão, o transporte ferroviário internacional de passageiros através da Mongólia, com uma ligação entre Pequim e a cidade russa de Irkutsk, num percurso de 2.666 quilómetros.

O primeiro comboio do novo serviço, com a designação V3/4, partiu na quarta-feira da estação ferroviária de Pequim com cerca de 200 passageiros, informou ontem o jornal oficial China Daily. O percurso, que passa pela capital mongol, Ulan Bator, tem uma duração aproximada de 55 horas, com chegada prevista a Irkutsk na sexta-feira à tarde.

O serviço terá uma frequência semanal, com partidas de Pequim às quartas-feiras e de Irkutsk aos sábados, com chegada à capital chinesa às segundas-feiras. A nova ligação substitui parcialmente o antigo serviço ferroviário internacional K3/4, que ligou durante décadas Pequim a Moscovo através da Mongólia e foi suspenso em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Ao contrário daquela rota, que percorria cerca de 7.800 quilómetros até à capital russa, o novo serviço termina em Irkutsk, cidade situada a cerca de 65 quilómetros do lago Baikal. Segundo a imprensa chinesa, o comboio dispõe de 16 carruagens, incluindo carruagens-cama de diferentes categorias e uma carruagem-restaurante, e está preparado para suportar temperaturas “extremamente baixas”.

Os bilhetes custam 2.411 yuan numa carruagem-cama convencional e 3.763 yuan em compartimentos de categoria superior. A retoma da ligação coincide com a intensificação dos intercâmbios entre Pequim e Moscovo, que reforçaram nos últimos anos a cooperação nos domínios económico, energético e dos transportes. Os dois países adoptaram também medidas de isenção mútua de vistos, visando facilitar as deslocações dos respectivos cidadãos.