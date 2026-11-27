Joana Merlini Borges, artista de arte urbana que assina as suas criações como “Jojo Stickers”, apresenta a sua primeira exposição individual a partir da próxima terça-feira, 1 de Novembro, na galeria Vick’s do Rock’s Hotel, na Doca dos Pescadores. “Let’s Go”, assim se chama a mostra, explora temas como a saúde mental, a memória e o desapego

“Let’s Go”, primeira exposição individual em Macau da artista de arte urbana Joana Merlini Borges, ou “Jojo_Stickers”, abre ao público na próxima terça-feira, 1 de Dezembro, a partir das 18h30, na galeria Vick’s, do Rock’s Hotel, situada na Doca dos Pescadores. A exposição estará patente até 17 de Janeiro de 2027.

Segundo um comunicado de imprensa da própria artista, apresenta-se ao público uma série de trabalhos em que temas como a “saúde mental, memória e interactividade se encontram”, convidando-se o público “a continuar sem esquecer de onde vem”.

“Let’s Go é muito mais do que um título, sendo uma expressão que ganhou um significado especial na vida da artista ao longo de 2026. Foram estas duas palavras, repetidas por alguém próximo, que a acompanharam num período de motivação e mudança. Um simples ‘Let’s go!’ tornou-se um mantra, uma força para avançar e, naturalmente, o nome escolhido para aquela que considera ser a exposição certa para este momento da sua vida e percurso artístico”, é explicado.

Nesta mostra é construída “uma pequena narrativa visual em torno de três ideias fundamentais: continuar, deixar ir e não ficar preso ao excesso de pensamento”. A exposição faz também uma ligação com o livro “Parem o Carrossel”, da psicóloga e psicoterapeuta Ana Caeiro, que aborda, precisamente, o excesso de pensamento e os seus riscos para a saúde mental.

“A presença deste livro faz todo o sentido no universo de ‘Let’s Go’. Afinal, para continuar, também é preciso saber quando parar, respirar e deixar ir”, é explicado.

Mensagens em murais

Joana Merlini Borges tem formação na área do vídeo e fotografia e desde há uns anos para cá que tem explorado as vertentes da arte urbana com o nome artístico de Jojo_Stickers, com o qual apresenta os seus trabalhos no Instagram. Nasceu em Macau, mas viveu em Lisboa e Praga, tendo feito um percurso internacional neste tipo de arte ao integrar colectivos reconhecidos como “Yes, You Can Spray”, “Bristol Mural Collective” e “London Arthouse Project”.

Segundo a mesma nota, o trabalho de Jojo_Stickers tem “uma identidade visual muito própria, sendo marcada por cores vibrantes, mensagens positivas e uma forte ligação à comunidade”. Desde que começou a desbravar os meandros da arte urbana que Joana Merlini Borges sempre procurou explorar temas como a saúde mental e bem-estar emocional. “A artista procura criar pequenos momentos de identificação, reflexão e boa energia, levando estas mensagens às ruas com o colectivo ‘Yes, You Can Spray'”, e não só. Um dos trabalhos em que a artista explorou estas temáticas foi em Lisboa, em Maio de 2024, com o primeiro mural por si organizado na rua do Elevador da Glória. Esse projecto tinha como nome “You’re Not Alone Murals”.

A mostra “Let’s Go” quer também servir de lembrete “para continuar o caminho com consciência, sem desistir, mas também sem ignorar aquilo que sentimos”. “Não se trata de avançar a qualquer custo, nem de repetir frases motivacionais, mas de encontrar a nossa própria forma de seguir em frente”, é acrescentado. Não se pretende, com esta exposição, “que o público seja apenas espectador”, já que esta “inclui elementos de arte interactiva, concebidos para surpreender e envolver os visitantes”.

“A artista preparou experiências que convidam à participação e descoberta”, sendo que “uma delas irá transportar os visitantes numa viagem ao passado”, seja até às memórias dos anos 80 ou 90. “Esta referência à memória e à nostalgia tem também um significado simbólico: por vezes, para conseguirmos continuar, precisamos de olhar para trás, reconhecer o caminho percorrido e compreender o nosso passado sem, no entanto, regressar a ele ou ficar a viver nele”, é dito na mesma nota.

A exposição contará ainda com uma edição especial de duas garrafas de vinho pintadas à mão pela artista, numa colaboração com a Moon Glow, a nova loja localizada no H853 Fun Factory.