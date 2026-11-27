Um grupo interdepartamental recuperou ontem três terrenos do Estado situados em bairros antigos. Segundo um comunicado da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), os terrenos em causa vão ser integrados “na lista dos 39 terrenos que o Governo planeia utilizar provisoriamente, destinando-se à criação de uma zona de lazer temporária”.

Um dos terrenos recuperados está localizado no cruzamento da Travessa do Pano, com a Travessa do Colchete e com a Travessa do Bálsamo, em Macau, tendo uma área aproximada de 180 metros quadrados.

Um outro terreno, situa-se na Travessa das Sapecas, em Macau, com uma área aproximada de 151 metros quadrados, abrigando barracas de madeira e um conjunto de construções ilegais, compostas por coberturas de betão e portões metálicos. O terceiro terreno recuperado, situa-se no Pátio do Carpinteiro, e tem cerca de 53 metros quadrados de área.