O Governo teve uma reunião “recentemente” com representantes das três principais plataformas de takeaway que operam em Macau para discutir o exercício da actividade e a sua conformidade com a lei, assim como a protecção dos direitos dos estafetas de entrega de refeições. O Executivo foi representado pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e a Autoridade Monetária de Macau.

A DSEDT indicou que o encontro serviu para acompanhar a implementação de um conjunto de orientações que o Governo dirigiu no ano passado às operadoras, para tornar o sector mais regularizado e transparente.

As autoridades não revelaram pormenores reunião, adiantando apenas que os serviços e o sector “concordaram com a necessidade de optimizar continuamente a experiência de serviço ao consumidor, reforçar a comunicação entre as plataformas e os comerciantes e (…) estudar uma protecção mais adaptadas às especificidades do trabalho dos estafetas”.

As orientações exigem que as plataformas de entrega de refeições cumpram, de boa-fé, os contratos e os compromissos de prestação de serviços, não podendo exigir a celebração de contratos com termos de cooperação exclusivos. Além disso, devem respeitar a autonomia dos restaurantes na escolha de participação em promoções de descontos ou de marketing, “bem como disponibilizar critérios claros de cobrança de serviços prestados e as respectivas formas de cálculo, de modo a aumentar a transparência”.

Recorde-se que em meados de Agosto, chegou a circular em grupos de Facebook a convocação para uma greve de estafetas que nunca se chegou a realizar. Sem especificar como, a DSEDT indicou que “irá acompanhar de perto a evolução do sector e do mercado e proceder continuamente à revisão às orientações”.