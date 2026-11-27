O desenvolvimento tecnológico acontece a uma velocidade que não é acompanhada pelos serviços de regulação e regras jurídicas em vigor. Fu Xiaoqiang defende a utilização de inteligência artificial para fazer face às novas ameaças do mundo moderno

O responsável por um centro de estudos ligado aos serviços secretos chineses defendeu ontem o recurso à inteligência artificial (IA) para antecipar ameaças à segurança nacional, face aos riscos decorrentes das transformações tecnológicas, geopolíticas e sociais.

Num artigo publicado na primeira página do Study Times, jornal da Escola Central do Partido Comunista Chinês (PCC), Fu Xiaoqiang, presidente do Instituto Chinês de Relações Internacionais Contemporâneas, alertou para a crescente dificuldade em identificar ameaças à segurança nacional.

O responsável considerou que os avanços exponenciais em áreas como a inteligência artificial, a computação quântica e a edição genética contrastam com a lentidão na adaptação dos quadros jurídicos, das normas éticas e dos mecanismos de supervisão.

“A tecnologia corre à frente e as instituições atrás”, observou, apontando que esta situação favorece a acumulação de riscos em áreas ainda não regulamentadas. Ao contrário das ameaças tradicionais, de natureza predominantemente física, os novos riscos estão associados a elementos intangíveis, como algoritmos, dados informáticos e narrativas.

A falsificação de conteúdos através de inteligência artificial (‘deepfakes’), a manipulação cognitiva e os enviesamentos algorítmicos podem, segundo Fu, comprometer a confiança social, alterar o estado emocional da população e interferir nos processos de decisão do Estado.

“A inteligência artificial permite identificar e combater ameaças, mas também criar e amplificar riscos, tornando mais difícil a sua detecção”, advertiu. A natureza da competição no domínio da segurança está a evoluir de uma “disputa de equipamentos” para uma “disputa de algoritmos”, escreveu.

Fu defendeu a criação de uma rede nacional de detecção de riscos, assente na inteligência artificial e na análise de grandes volumes de dados, que integre informações provenientes de diferentes organismos estatais e setores de atividade. O sistema permitiria monitorizar, em tempo real, potenciais ameaças nos domínios tecnológico, informático, financeiro e biológico.

O responsável alertou igualmente para a crescente interdependência entre os sistemas económicos, financeiros e de informação, que permite que um ataque informático, uma notícia falsa ou uma interrupção nas cadeias de abastecimento desencadeiem reações em cadeia de dimensão desproporcionada face ao incidente inicial.

Dedo apontado

Fu acusou ainda alguns países, que não identificou, de “instrumentalizar a sua superioridade tecnológica para conter adversários, através da desvinculação económica, da ruptura das cadeias de abastecimento e da aplicação extraterritorial das respectivas leis”.

O responsável defendeu o reforço da liderança centralizada do PCC sobre os assuntos de segurança nacional e uma aceleração da produção legislativa nos domínios da inteligência artificial, da segurança dos dados e da biotecnologia.

Entre as propostas figuram também a redução da dependência tecnológica externa, a constituição de reservas de materiais estratégicos e o reforço da investigação científica em áreas relacionadas com a segurança. Fu defendeu ainda que os dirigentes do Partido e do Estado devem atribuir maior importância à prevenção de riscos e preparar-se para os piores cenários possíveis.