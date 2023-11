China-Rússia | Partidos no poder afinam relações e estratégias

Xi Jinping e Vladimir Putin enviaram na segunda-feira cartas de felicitações à 10.ª reunião do mecanismo de diálogo entre os partidos no poder da China e da Rússia. Na sua carta de felicitações, Xi felicitou calorosamente a convocação da reunião. O presidente chinês afirmou que, “actualmente, estão a ocorrer a um ritmo cada vez mais rápido mudanças nunca vistas num século e que o mundo entrou num novo período de desordem e transformação”.

Segundo Xi, “as relações entre a China e a Rússia resistiram ao duro teste das mudanças no panorama internacional, mantiveram um elevado nível de desenvolvimento, deram o exemplo de um novo modelo de relações entre os principais países e desempenharam um papel estratégico mais proeminente na consecução da estabilidade e do desenvolvimento globais”.

Xi e a energia positiva

No ano que vem, quando se comemora o 75º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos entre a China e a Rússia, Xi disse que “a China está disposta a trabalhar com a Rússia para compreender a tendência geral da história, desenvolver firmemente relações de amizade permanente de boa vizinhança, coordenação estratégica abrangente e cooperação mutuamente benéfica, e promover vigorosamente o desenvolvimento e a revitalização de ambos os países para injectar mais estabilidade e energia positiva no mundo”.

Xi salientou ainda que os intercâmbios e a cooperação entre o PCC e o partido Rússia Unida constituem uma parte importante das relações China-Rússia na nova era, e que o mecanismo de diálogo entre os partidos no poder da China e da Rússia se transformou num canal e numa plataforma únicos para os dois países consolidarem a confiança política mútua, reforçarem a coordenação estratégica e promoverem uma cooperação mutuamente benéfica.

“Espera-se que as duas partes aproveitem a 10ª reunião do mecanismo de diálogo como uma oportunidade para o desenvolvimento das relações China-Rússia na nova era, salvaguardando a equidade e a justiça internacionais e promovendo a construção de uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade, disse Xi.

Putin e os projectos

Por seu lado, Putin afirmou na sua carta que a parceria estratégica abrangente de coordenação Rússia-China se encontra “ao mais alto nível da história” e que “os dois países estão a trabalhar em conjunto para fazer avançar uma série de projectos de cooperação em grande escala nos domínios da economia, transportes, energia e cultura, entre outros”.

Segundo o presidente russo, os dois países estão a coordenar posições através de canais bilaterais e de mecanismos multilaterais, como a Organização de Cooperação de Xangai e o BRICS, para “resolver questões internacionais importantes e promover a construção de uma ordem internacional mais justa e democrática”.

“Enquanto partidos no poder da Rússia e da China, o partido Rússia Unida e o PCC realizaram interacções de alto nível e construtivas e promoveram o rápido desenvolvimento da cooperação bilateral em vários domínios”, afirmou Putin. “Os órgãos do comité central e as instituições locais dos dois partidos mantiveram interacções institucionalizadas, trocaram experiências úteis sobre a construção do partido, a legislação e o trabalho social, e realizaram debates aprofundados sobre uma série de questões práticas das agendas bilateral e internacional”, acrescentou.

Também na segunda-feira, a agência Xinhua informou que Vyacheslav Volodin, presidente da Duma russa, deverá visitar a China de terça a quinta-feira, a convite do legislador chinês Zhao Leji.

Das palavras aos actos

Entretanto, em Pequim, o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, e o seu homólogo russo, Andrei Belousov, acordaram aumentar a cooperação em matéria de investimento entre os dois países e “reforçar a coordenação e elaborar planos a longo prazo”.

Segundo a agência Xinhua, Ding, que recebeu Belousov na segunda-feira, propôs o “aprofundamento da cooperação em matéria de investimento” entre os dois países, para “implementar o consenso alcançado pelos dois chefes de Estado” nas suas recentes reuniões.

As propostas de Ding incluem “aumentar o planeamento e a direção da cooperação bilateral em matéria de investimento”, “reforçar o apoio e a orientação para as empresas dos dois países” e “promover a complementaridade regional, coordenar melhor o comércio, investimento, canais e construção de plataformas”. “Trata-se igualmente de aprofundar a cooperação prática nos domínios da agricultura e das infraestruturas de transportes”, frisou o vice-primeiro-ministro chinês.

“Precisamos de oferecer em conjunto uma nova visão para a cooperação a longo prazo, reforçando as sinergias, de modo a criar um ambiente de investimento bilateral saudável”, disse Ding, citado pela Xinhua.