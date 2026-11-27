O porta-voz do Governo japonês, Minoru Kihara, classificou ontem como “lamentável” o anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos contra o arquipélago, uma medida que abrange também outras 13 economias, incluindo a China e a União Europeia. “É lamentável que tenha sido anunciada uma proposta de medidas contra o Japão, e já transmitimos esta posição aos Estados Unidos”, afirmou Kihara numa conferência de imprensa.

O porta-voz acrescentou que o Governo norte-americano garantiu “repetidamente” que não imporia novas tarifas ao Japão acima do limite de 15 por cento, acordado no ano passado, e rejeitou a ideia de que o Japão distorce o livre mercado ou mantém um excesso estrutural de capacidade produtiva.

Kihara salientou ainda que o Japão tem implementado de forma consistente o acordo, que inclui uma iniciativa de investimento estratégico, e manifestou o desejo do Governo japonês de continuar a manter uma comunicação estreita com os seus homólogos norte-americanos.

As novas medidas dos EUA preveêm a aplicação de tarifas até 15 por cento sobre produtos japoneses, alegando que o apoio estatal de Tóquio a sectores como o automóvel, o aço e os semicondutores prejudica a economia norte-americana.

Além do Japão, os aumentos tarifários afectarão também economias como a União Europeia, a Índia, Singapura e a Coreia do Sul. A proposta prevê ainda um agravamento de até 20 por cento sobre determinadas importações chinesas, que poderão ficar sujeitas a tarifas totais até 40 por cento.