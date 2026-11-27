O representante da ONU em Pequim avisou ontem que o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) poderá criar um “abismo digital colossal” a separar a China e os Estados Unidos do resto do mundo. O avanço da IA “acarreta o risco de deixar muitas pessoas para trás e de aprofundar o fosso digital, excluindo pessoas, deixando-as fora da esfera digital”, alertou o coordenador residente da ONU na China.

Stephen Jackson falava durante a abertura do segundo e último dia de uma conferência sobre a IA e a educação, organizada pelo Instituto da Universidade das Nações Unidas em Macau. O diplomata irlandês defendeu que “já não se trata apenas do Norte Global contra o Sul Global”, mas sim “dois países na vanguarda” e os restantes estados “a correr para tentar recuperar o atraso”.

De acordo com o instituto de investigação Epoch AI, entre 2022 e Junho de 2026, cerca de 72 por cento da nova capacidade mundial de computação para IA foi instalada nos EUA, com mais 10 por cento na China. Ao resto do mundo restou somente 18 por cento.

“Existe um perigo real de que os restantes 191 membros das Nações Unidas fiquem para trás e de que populações inteiras fiquem para trás”, sublinhou Stephen Jackson. O dirigente da ONU avisou que, “sem um esforço deliberado, o fosso digital, já de si profundo, corre o risco de se transformar num abismo colossal no domínio da IA”.

Jackson recordou que 650 milhões de pessoas em todo o mundo não têm fornecimento estável de electricidade e que 2,25 mil milhões “vivem ainda sem acesso regular à Internet”. “Então, como poderão elas ser destinatárias e beneficiárias desta revolução e, simultaneamente, participar no desenvolvimento da IA?” questionou o diplomata radicado em Pequim.

Para todos

O irlandês lembrou as palavras do líder chinês Xi Jinping, durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, realizada em Julho, em Xangai, onde “se comprometeu a uma IA para o bem e para todos”.

Na abertura do evento, Xi afirmou que “o desenvolvimento da IA não deve ser um espectáculo a solo de um único país, mas uma sinfonia de cooperação internacional”. O chefe de Estado acrescentou que os países devem “opor-se conjuntamente ao alargamento excessivo do conceito de segurança nacional no domínio da IA ou à colocação da segurança de um país acima da dos restantes”.

Durante a conferência, representantes de 29 países, incluindo o Brasil, criaram a Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial, promovida pela China, para reforçar a cooperação internacional e a governação global da IA.

No mesmo evento, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, “assumiu essa bandeira da IA para todos” os 193 membros da organização, sublinhou Stephen Jackson. Em Xangai, Guterres apelou para que não se permita a “um punhado de países ou empresas” controlar o futuro da IA, sublinhando que deve ser a humanidade a moldar essa tecnologia.

“A IA pode ser uma das maiores oportunidades para a humanidade no século XXI, mas também poderá ser um dos seus maiores riscos. A tecnologia deve estar ao serviço das pessoas e não o contrário”, advertiu o português.