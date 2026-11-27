Um ano após o incêndio que causou a morte de 168 residentes de um complexo habitacional em Hong Kong, os cidadãos depositaram ontem flores em frente aos sete arranha-céus afectados, apesar de avisos das autoridades. Um ano após a tragédia, o Governo não organizou qualquer cerimónia oficial e apenas estavam ontem previstas cerimónias religiosas em locais de culto cristãos e budistas de homenagem aos falecidos.

A 26 de Novembro de 2025, sete dos oito edifícios do complexo residencial Wang Fuk Court incendiaram-se em Tai Po, no nordeste do território. O incêndio, de proporções gigantescas, durou dois dias e constituiu um choque para os cerca de 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong. Desde 1980, nenhum incêndio num edifício residencial em todo o mundo tinha causado tantas vítimas.

Na quarta-feira à noite, centenas de pessoas assistiram, algumas em lágrimas, a uma homenagem na catedral católica da Imaculada Conceição, em pleno centro da ilha de Hong Kong. Os nomes das 168 pessoas falecidas foram lidos em voz alta por quatro familiares.

As autoridades admitiram que a tragédia pôs em evidência falhas na regulamentação em matéria de segurança contra incêndios e na sua aplicação. Pelo menos 40 pessoas foram detidas no âmbito da investigação relacionada com o incêndio, segundo a polícia.