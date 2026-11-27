Podia ser o país do sexo, mas não é. A sexónia é uma condição da família das parassónias, isto é, das perturbações do sono, como o sonambulismo. Uma condição que continua a intrigar a ciência: como é que uma pessoa pode ter comportamentos sexuais enquanto dorme, sem ter consciência de que os está a ter?

A sexónia consiste na manifestação de comportamentos de natureza sexual durante o sono. Podem incluir vocalizações, masturbação, carícias, tentativas de iniciar relações sexuais ou mesmo relações sexuais consumadas com a pessoa que está ao lado. Quem os manifesta pode não ter consciência do que está a acontecer e, em alguns casos, não ter qualquer memória do episódio. Quando descobre, pode sentir confusão ou vergonha.

Não se sabe ao certo qual é a prevalência desta condição. Um estudo publicado em 2025, com uma amostra de 1002 pessoas recrutadas através de um painel norueguês, encontrou 10,5 por cento de relatos de sexónia ao longo da vida e 6,1 por cento de relatos actuais. A masturbação e as carícias foram os comportamentos mais frequentemente referidos, enquanto as relações sexuais consumadas foram menos comuns. São dados de auto-relato, recolhidos através de um questionário online, e não diagnósticos clínicos confirmados. Ainda assim, levantam a possibilidade de estes comportamentos serem mais frequentes do que a sua presença na prática clínica faria supor.

O mesmo estudo encontrou uma associação entre o sexo masculino e uma maior probabilidade de relato de sexónia ao longo da vida. Também identificou uma associação com outras manifestações do sono, como os terrores nocturnos e a representação de sonhos através de movimentos. A privação de sono, o stress, o consumo de álcool e outras perturbações do sono, como a apneia obstrutiva, são apontados na literatura como possíveis factores precipitantes. Não existe, contudo, uma causa única que explique todos os episódios.

A explicação mais aceite passa por um despertar incompleto: algumas funções motoras podem activar-se enquanto a consciência e outras capacidades de avaliação e controlo permanecem adormecidas. Como se o cérebro não acordasse todo ao mesmo tempo. Não estamos, portanto, a falar de um sonho erótico particularmente vívido, nem de alguém que acorda, sente desejo e decide agir. A sexónia é precisamente intrigante porque pode existir comportamento sexual sem consciência do comportamento e sem intenção sexual deliberada.

É também aqui que a condição se torna particularmente delicada. Em 2019, uma revisão de 351 pedidos de avaliação médico-legal relacionados com possíveis fenómenos do sono identificou alegações de agressão sexual em 41 por cento dos casos.

Desses 351 pedidos, 111 foram aceites para avaliação forense do sono. A sexónia pode, assim, surgir como argumento em processos judiciais, mas não é uma explicação que se possa aceitar apenas com base no relato de quem a invoca. A avaliação exige uma análise cuidadosa do historial de sono, dos episódios e dos testemunhos de quem os presenciou. Não existe um exame que, por si só, permita distinguir um comportamento involuntário de um comportamento deliberado. A literatura alerta para a ausência de critérios de avaliação consensuais.

Mas talvez a questão mais interessante não seja apenas clínica ou jurídica. O que a sexónia nos mostra é que um comportamento não é necessariamente uma expressão transparente da vontade. Tendemos a associar aquilo que alguém faz àquilo que deseja, como se o corpo fosse sempre um mensageiro da consciência. Contudo, comportamento, desejo e intenção não se alinham de forma tão clara.

E também não devemos confundir estas dimensões com consentimento: uma pessoa que está a dormir não pode dar consentimento naquele momento. A possibilidade de um comportamento involuntário não apaga o impacto que possa ter sobre outra pessoa, nem dispensa uma avaliação rigorosa das circunstâncias.

A sexónia é uma condição específica, não uma metáfora para toda a sexualidade. Ainda assim, torna visível uma descontinuidade que nem sempre reconhecemos: nem tudo o que o corpo faz corresponde ao que a consciência quer, e nem tudo o que parece desejo é necessariamente uma escolha. Talvez seja importante falar mais desta condição, para que quem se confronta com estes episódios possa procurar ajuda sem ficar preso à vergonha ou à ideia de que há algo de moralmente errado com alguém. Mas é igualmente necessário que a sua divulgação não se transforme numa forma fácil de justificar comportamentos inapropriados.

O cérebro humano continua a surpreender-nos, sobretudo quando nos obriga a questionar aquilo que julgávamos evidente. Até que ponto podemos presumir que o corpo revela sempre aquilo que alguém deseja?