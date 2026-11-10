Taiyuan | Donos do complexo onde fogo fez 14 mortos sob controlo policial

As autoridades chinesas colocaram “sob controlo” os responsáveis por um complexo residencial na cidade de Taiyuan, onde um incêndio provocou 14 mortos no domingo, enquanto prossegue a investigação às causas do fogo.

As autoridades locais anunciaram a adopção de “medidas de controlo” contra proprietários do imóvel e pela empresa encarregada da gestão do complexo, sem esclarecer a situação jurídica dos envolvidos nem fornecer pormenores sobre eventuais responsabilidades.

O incêndio deflagrou por volta das 16:59 de domingo, num complexo residencial situado no distrito de Yingze, em Taiyuan, capital da província de Shanxi, no norte da China. As chamas visíveis foram extintas cerca das 19:00, enquanto as operações de busca e salvamento terminaram aproximadamente uma hora e meia depois.

O incêndio provocou 14 mortos e deixou 25 pessoas hospitalizadas, segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades locais. Mais de 60 pessoas foram retiradas do edifício durante a operação de emergência, que mobilizou 243 bombeiros, 41 veículos de combate a incêndios de 13 quartéis e 24 ambulâncias, além de agentes policiais e profissionais de saúde.