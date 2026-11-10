Pacífico | Novo recorde de 32 tufões em 2026

O número de tufões formados este ano no noroeste do Pacífico e no mar do Sul da China atingiu os 32, o registo mais elevado até ao momento neste século, informou a Administração Meteorológica da China. Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, após o surgimento do ciclone Cempaka, o 32.º da temporada, de acordo com a nomenclatura chinesa, superou o anterior recorde de 31 ciclones, contabilizado em 2013.

A média anual nestas águas é de 24,3 tufões, sendo que, na maioria dos anos do actual século, foram registados entre 20 e 30, segundo dados oficiais. Até à data, apenas 2004 (com 30) e 2013 (com 31) tinham atingido este patamar. Em 2010, foram registados 14, e em 2023, 17.

Os especialistas do Centro Nacional do Clima atribuíram, em parte, a intensa actividade desta temporada ao desenvolvimento de um episódio extremo do fenómeno El Niño, que contribuiu para deslocar o anticiclone subtropical do Pacífico para norte.

Entre Agosto e Outubro, este sistema posicionou-se, em média, dois graus de latitude mais a norte do que o habitual, uma configuração favorável à formação de ciclones. De Julho a Outubro, formaram-se 23 tufões, apresentando um número de episódios de chegada ao continente e uma intensidade geral acima da média, segundo o organismo.

Entre 01 de Setembro e 09 de Novembro, surgiram nove sistemas, seis deles classificados como supertufões, embora nenhum tenha atingido o continente chinês durante esse período,a informou a entidade.

A informação é divulgada após um Verão em que os tufões e as chuvas a eles associadas fizeram vítimas, provocaram inundações e levaram ao realojamento preventivo de centenas de milhares de pessoas em diferentes províncias chinesas. Em Setembro, a agência meteorológica da região chinesa de Macau tinha avisado que o fenómeno El Niño aumentava o risco de o sul da China ser atingido este ano por tufões mais intensos.