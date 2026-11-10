Web Summit | Macau marca presença em cimeira com forte presença da tecnologia chinesa

Uma delegação de empresários locais está em Lisboa esta semana para participar na edição deste ano da Web Summit, tida como a maior feira de tecnologia do mundo e que, pela primeira vez na sua história, tem forte presença de tecnologia chinesa, nomeadamente robots e startups do universo da inteligência artificial.

A delegação faz-se acompanhar por representantes da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) e Centro Internacional da Indústria de Ciências e Tecnologias de Macau (MITIC), tendo por objectivo “aprofundar a cooperação sino-portuguesa na área de inovação tecnológica e expandir oportunidades de negócio a nível internacional”.

Na mesma nota da DSEDT, lê-se que a delegação é composta por “30 representantes de empresas instaladas no MITIC e empresas certificadas no âmbito do Programa de Certificação de Empresas Tecnológicas”, tendo também sido feita a “Apresentação de empresas tecnológicas de Macau”. A delegação tem ainda agendadas visitas à Universidade de Coimbra e Taguspark, prevendo-se a realização de “encontros comerciais orientados, a fim de aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema de inovação em Portugal”.

Futuro é chinês

A Web Summit arrancou esta segunda-feira, em Lisboa, com uma dança sincronizada por robots humanoides produzidos na China e a presença de empresários chineses ligados ao universo da inteligência artificial (IA), como é o caso de Tao Zhang, co-fundador da Manus AI ou ainda Deli Zhao, presidente da Xpeng Aridge, tida como a “maior empresa de carros voadores da Ásia, em termos de dimensão”, e criadora do modelo “XPeng AeroHT”.

Na cerimónia de abertura, o CEO e criador da Web Summit, Paddy Cosgrave, falou da cimeira de tecnologia como uma “janela para o futuro”, destacando a forte presença da China na edição deste ano.

“Agradecemos os oradores e parceiros como a Apple, Meta e Google, que são as empresas tecnológicas que dominam nos dias de hoje. Todas estas empresas começaram, quase sem excepção, na Califórnia, mas de forma crescente as grandes estrelas do futuro não estão a vir da Califórnia, mas da China.”

São, para Paddy Cosgrave, “as futuras estrelas da IA, da robótica, como acabámos de ver, e dos carros que iremos ver, na energia e em tantas outras áreas”. “O futuro é, de forma crescente, chinês, e nos próximos dias, mais de 50 grandes estrelas da China, que lideram laboratórios de IA, startups de robótica, produção de carros, startups de computação quântica ou de energia vão falar aqui em 24 palcos. A Web Summit deste ano tem, sem sombra de dúvida, o maior programa de oradores de tecnologia de sempre, e eles não vêem da Califórnia, mas sim da China”, destacou Paddy Cosgrave.

Para o CEO da cimeira, “as empresas chinesas estão a construir mais do nosso futuro partilhado do que quaisquer outras empresas de outros lugares”.