Economia | Excedente comercial na China volta a ultrapassar um bilião de dólares

O excedente comercial da China já ultrapassou um bilião de dólares pelo segundo ano consecutivo, segundo dados oficiais divulgados ontem.

As exportações chinesas aumentaram 35,2 por cento em Outubro, face ao mesmo mês de 2025, segundo a Administração-Geral das Alfândegas. As vendas ao exterior têm registado um crescimento acelerado este ano, impulsionadas por produtos de alta tecnologia, incluindo semicondutores e automóveis. As importações aumentaram 41,6 por cento em termos homólogos, em Outubro.

Entre Janeiro e Outubro, a China registou um excedente comercial de 1,04 biliões de dólares, apesar de o saldo positivo ter diminuído no último mês para 105,3 mil milhões de dólares, face aos 133,5 mil milhões de dólares registados em Setembro, devido à aceleração das importações.

Estes resultados colocam a China a caminho de ultrapassar o excedente comercial recorde de 1,2 biliões de dólares registado em 2025. “Prevemos que as exportações chinesas se mantenham fortes durante o resto do ano, impulsionadas pelos produtos electrónicos e pelos automóveis”, afirmou Dave Chia, economista da Moody’s Analytics, empresa norte-americana de análise económica e financeira.

O excesso de capacidade produtiva em vários sectores, a elevada poupança interna e a fraqueza da procura doméstica continuam a obrigar a China a escoar os seus produtos para o estrangeiro, numa altura em que alguns países procuram proteger as respectivas indústrias, afirmou Alicia García-Herrero, economista-chefe para a região Ásia-Pacífico do banco francês Natixis.

A economista considerou que a situação não é sustentável. As empresas estão a sentir a pressão de uma concorrência feroz, à medida que a economia chinesa abranda, afirmou Cinders Zhou, que comercializa óculos para um fabricante da cidade de Linhai, na província de Zhejiang, no leste da China.

“Tudo se resume à qualidade dos produtos, ou melhor, à crescente falta de qualidade em todo o sector, uma vez que existe uma homogeneização significativa”, afirmou Zhou, cuja empresa fabrica armações e lentes vendidas tanto no mercado chinês como no estrangeiro. “Isso obrigou toda a gente a competir pelo preço”, acrescentou.

Factores de risco

As restrições comerciais impostas pela União Europeia representam um risco importante, numa altura em que os Estados Unidos mantêm elevadas barreiras comerciais e tarifas aduaneiras, considerou Chia. Os principais dirigentes chineses insistem que Pequim não procura aumentar o excedente comercial, mas pretende um comércio mundial mais equilibrado.

As exportações chinesas poderão também ficar vulneráveis a uma desaceleração da indústria da inteligência artificial (IA), uma preocupação que se intensificou após as vitórias do Partido Democrata nas eleições intercalares norte-americanas, perante a crescente contestação pública à expansão dos centros de dados.

“Se o crescimento da IA abrandar ou der lugar a uma correcção, a descida dos preços dos semicondutores e dos produtos electrónicos, juntamente com a redução dos volumes de exportação, afectará fortemente as exportações chinesas”, afirmou Chia.

Em cima da mesa

O comércio deverá ser um dos principais temas das reuniões previstas entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, à margem da cimeira de líderes da Cooperação Económica Ásia–Pacífico (APEC), que decorrerá ainda este mês em Shenzhen, um dos principais centros tecnológicos da China.

A prorrogação por dois meses da trégua comercial, até Janeiro, proporcionou algum alívio aos exportadores, embora permaneça incerto quanto tempo poderá durar. As políticas comerciais dos Estados Unidos e da Europa criaram “muitas dificuldades” à expansão das empresas chinesas naqueles mercados, afirmou Wang Xin, responsável pela Associação de Comércio Electrónico Transfronteiriço de Shenzhen, uma organização do sector.

O forte desempenho das exportações ajudou a compensar a fraqueza da procura interna na China, cuja economia deverá atingir a meta oficial de crescimento anual de 4,5 por cento a 5 por cento estabelecida por Pequim para este ano, ligeiramente abaixo da expansão de 5 por cento registada em 2025.