Exposição | As visões de Macau e do Rio de Janeiro por Alexandre Marreiros

É inaugurada amanhã, na Universidade de Ciências e Engenharia de Xangai a exposição “Pedras, Vento e Palimpsesto – Cartografias das Cidades” do arquitecto e artista macaense Alexandre Marreiros. Os trabalhos revelam leituras artísticas dos contrastes entre cidades díspares como Macau e o Rio de Janeiro

De um lado, a densidade das favelas do Rio de Janeiro, enormes bairros de lata que povoam a cidade brasileira. Do outro, Macau com a presença da cultura chinesa e portuguesa em cada recanto do território, sobretudo na arquitectura. São estes dois mundos que povoam a exposição do arquitecto e artista Alexandre Marreiros, que a partir de amanhã, dia 12, leva ao Instituto de Moda e Inovação da Universidade de Ciências e Engenharia de Xangai a exposição “Pedras, Vento e Palimpsesto – Cartografias das Cidades”. O projecto tem curadoria de Miriam Sun e Karena Lao e pode ser visto até ao dia 11 de Dezembro deste ano. A iniciativa é do CAC – Círculo dos Amigos da Cultura de Macau e do próprio instituto universitário em Xangai.

Eis uma exposição que mostra como o espaço pode “sussurrar na ausência de substantivos”, como descreve a curadora-chefe Miriam Sun, também directora do instituto universitário de Xangai e directora-executiva do Museu de Arte Contemporânea de Xangai (MoCA).

Alexandre Marreiros elaborou peças que colocam questões as quem a vê, nomeadamente sobre a possibilidade de uma cidade ser “uma construção material erguida em pedra ou uma miragem tecida de desejos e memórias”. Miriam Sun lembra que uma cidade “nunca revela abertamente as suas verdades; em vez disso, inscreve silenciosamente a sua história, as suas lutas e as vidas dos seus habitantes nas fissuras da sua arquitectura”.

Os nomes que faltam, muitas vezes, a uma cidade ou território revelam-se aos poucos com “o ruído das ruas, o ritmo dos passos dos residentes, os pequenos gestos de cortesia do quotidiano”, onde o “espaço começa a murmurar-nos numa linguagem quase metafórica”.

Assim, nesta exposição em nome próprio, Alexandre Marreiros explora as conexões que se criam entre os mundos da arquitectura, pintura e narrativa visual.

Para a curadora-chefe da exposição, “as suas obras são muito mais do que imagens estáticas”, tratando-se de “cartografias primorosamente construídas da existência e do espaço, que convidam o público a observar de perto a forma como a humanidade habita a cidade no momento presente, como a guardamos na memória através daquilo que está ausente e como a reinventamos no meio das constantes reescritas da vida urbana”.

Macau vs Rio

As visões de Alexandre Marreiros em torno de Macau e o Rio de Janeiro revelam-se em dois conjuntos de obras. Segundo Miriam Sun, estes grupos de trabalhos “enquadram-se mutuamente como imagens reflectidas num espelho, tanto na linguagem visual como na ressonância emocional, mantendo entre si um diálogo lento e recíproco”.

Desta forma, Macau surge com “uma série de retratos arquitectónicos silenciosos”, enquanto a cidade brasileira aparece com “composições sensuais e densamente povoadas das favelas”.

Quanto à série dedicada a Macau, o artista “evoca uma cidade desprovida dos seus habitantes”, sem “o comércio quotidiano e circulação de pessoas”, num exercício que faz com que “as infra-estruturas e as austeras estruturas de pedra se libertem do movimento incessante das actividades diárias, transformando-se em constelações geométricas metafísicas que parecem flutuar acima das suas origens materiais”.

Na visão da curadora-chefe, “Marreiros apaga todas as figuras humanas com o rigor meticuloso de um desenhador realista. Essas linhas geométricas silenciosas erguem-se como testemunhas mudas da história e do lugar”. O território é interpretado “como um palimpsesto vivo”, onde “os vestígios ténues da memória colonial, o ritmo incessante do desenvolvimento urbano contemporâneo e a vibrante tessitura de culturas híbridas e entrelaçadas se acumulam neste território”.

São, ainda, “sucessivamente apagados e reescritos, com cada camada a fundir-se subtilmente na seguinte”, descreve Miriam Sun.

Em relação ao Rio de Janeiro, Alexandre Marreiros construiu uma “tapeçaria exuberante tecida pelo desejo e pela pulsação da vida”. Dá-se, portanto, “um contraponto à serenidade etérea e distanciada da série de Macau”.

Neste conjunto de trabalhos sobre a cidade brasileira, as pinturas “mergulham o público num mundo intenso e abrasador, feito da existência quotidiana de pessoas de carne e osso”. As favelas do Rio de Janeiro “deixam de ser cenários exóticos preparados para o olhar curioso de quem observa de fora, revelando-se como um tecido vivo e pulsante, unido por milhares de batimentos partilhados e inseparável dos habitantes que nele se movimentam”.

Referências calvinistas

Na descrição do trabalho de Alexandre Marreiros, Miriam Sun vai buscar referências ao livro “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino. No caso da série de trabalhos sobre o Rio de Janeiro, a curadora-chefe destaca como se verifica um aproximar dos corpos, um roçar de ombros, “enquanto uma arquitectura orgânica e espontânea se integra perfeitamente nas trajectórias densas e entrelaçadas de uma vida fervilhante”. Na sua visão, também tal aconteceu na escrita de Calvino, sobretudo no retrato que faz de Anastácia, “a cidade onde desejo e memória estão indissociavelmente ligados”.

O Rio de Janeiro é, nas obras de Marreiros, “um território densamente povoado e comprimido”, emergindo um “instinto de sobrevivência que faz emergir uma abundância inesgotável e indisciplinada de criatividade”, destaca Miriam Sun.

“No interior das paredes desta exposição, Marreiros percorre simultaneamente dois caminhos: o de um cartógrafo rigoroso e o de um contador de histórias dos nossos dias. A cada pincelada, traça as silhuetas irregulares de ‘pedra’ da cidade, marcadas pela passagem do tempo”, descreve Miriam Sun.

Depois, “através da perspectiva do palimpsesto, sobrepõe camadas de épocas passadas, imprimindo-as numa tinta nova; e, com um olhar particularmente delicado, capta o ‘vento’ que percorre as ruas urbanas”, ou seja, “esses fragmentos fugazes de poesia, meio esquecidos, desprendidos da própria respiração da vida”, remata a curadora-chefe.