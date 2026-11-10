Publicidade | Negócios com queda anual entre 20 e 30 cento

O sector da publicidade enfrenta uma crise provocada pela concorrência de empresas do Interior, o impacto do uso das redes sociais e inteligência artificial e o ambiente económico. Segundo a Associação das Companhias e Serviços de Publicidade os negócios caíram este ano mais de 20 por cento

Longe vãos os tempos dos grandes placards publicitários, reclamos luminosos e estética da cidade pintada a néones, numa era em que os ecrãs que cabem na palma da mão monopolizam os olhares. O sector da publicidade está a enfrentar dificuldades vindas de vários quadrantes, segundo a vice-presidente da Associação das Companhias e Serviços de Publicidade de Macau, Chung Ching Yee.

Hoje em dia, os tradicionais clientes das agências e empresas de publicidade perderam vontade de abrir os cordões à bolsa e os orçamentos para o marketing estão em declínio. Chung Ching Yee aponta para uma quebra anual entre 20 e 30 por cento em 2026.

Uma das explicações está centrada precisamente nos telemóveis e na digitalização, com parte do negócio a evadir-se para as redes sociais e internet. Além disso, com a visibilidade da cidade a aumentar devido a concertos e eventos culturais, grande parte da publicidade passou para órgãos de comunicação social, através de artigos e reportagens, e para influenciadores que estabelecem contacto directo com o público.

Além do estrangulamento tecnológico da publicidade tradicional, que coloca a sobrevivência do sector em risco, segundo a dirigente associativa, a concorrência de empresas do Interior da China acrescentou mais uma barreira. Chung Ching Yee relata a entrega de trabalhos a empresas chinesas por parte de quem organiza concertos, eventos e festivais em Macau, em especial clientes de grande dimensão.

Por outro lado, a crise que afecta os sectores da restauração e comércio a retalho fez com que estes clientes tradicionais passassem a adoptar uma atitude mais conservadora, com a publicidade a não ser encarada como prioridade.

Corantes e conservantes

A dirigente associativa referiu ainda o paradoxo do aumento de turistas que visitam Macau, que não é acompanhado pela vontade de gastar no território. Chung Ching Yee dá o exemplo da chamada “economia de concertos”, conceito também usado pelo Governo de Hong Kong, que apesar de trazer muitas pessoas a Macau não beneficia as agências publicitárias devido ao reduzido tempo em que a publicidade é exibida.

Porém, também a inteligência artificial (IA) afecta o sector, com a possibilidade destas ferramentas tecnológicas serem capazes de substituir o trabalho de design (pelo menos, para fazer esboços) e da redacção de textos publicitários. Apesar desta tendência, a representante considera que a IA não consegue substituir completamente o trabalho desempenhado por humanos, quando os clientes exigem padrões de qualidade.