Crime | Assaltada durante troca de dinheiro

SociedadeCrime | Assaltada durante troca de dinheiro Hoje Macau - 11 Nov 2026 Uma mulher foi assaltada quando tentava trocar dinheiro com outra mulher num casino do Cotai. O caso foi divulgado pela Polícia Judiciária (PJ). De acordo com a versão apresentada, a vítima e a atacante, uma jogadora, combinaram uma troca de dinheiro de 30 mil dólares de Hong Kong em fichas por 29.500 renminbis. As duas deslocaram-se para o exterior do casino para proceder à troca e a alegada criminosa simulou que estava a enviar o dinheiro através de uma transferência no telemóvel. No entanto, a atacante apercebeu-se de que a vítima estava distraída, tirou-lhe as fichas de jogo da mão e fugiu. Durante o breve confronto entre ambas, uma das fichas caiu no chão e foi apanhada por um transeunte. A PJ deteve a suspeita e apreendeu 60.000 dólares de Hong Kong em fichas, montante que ultrapassa o valor roubado. Além disso, as autoridades estão no encalço do transeunte que se apropriou da ficha de jogo caída no chão. Contrabando | Mulher tentou entrar no Interior com grãos de prata A Administração-Geral das Alfândegas divulgou ontem o caso de uma mulher que foi interceptada nas Portas do Cerco quando tentava entrar em Zhuhai, vinda de Macau, com 8,7 quilogramas de prata. A mulher, proveniente de Hong Kong, escondeu o metal precioso dentro das câmaras de ar de uma bicicleta. O caso aconteceu a 22 de Outubro. A interceptada tentou entrar em Zhuhai através do canal para pessoas que não têm bens a declarar. No entanto, os agentes consideraram que a mulher estava demasiado nervosa pelo que decidiram abordá-la. Além disso, quando levantaram a bicicleta, os agentes consideraram que o peso invulgar, o que levou à realização de uma inspecção minuciosa. Após a verificação, os agentes apreenderam no interior das câmaras de ar da bicicleta os grãos de prata. Uma vez que a prata é vendida a preços mais baixos em Hong Kong e Macau, é possível revendê-la no Interior com lucro quando se evitam os impostos.