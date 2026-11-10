Condenada à morte na China por homicídio mulher que escondeu cadáver durante 28 anos

Um tribunal da China condenou ontem à morte uma mulher que assassinou, em 1997, outra a quem devia dinheiro e escondeu o cadáver num canteiro na cobertura de um centro comercial, onde permaneceu enterrado durante 28 anos.

O Tribunal Popular Intermédio de Luzhou, na província de Sichuan, no sudoeste da China, condenou a arguida, identificada pelo apelido Chen, por homicídio doloso, falsificação e utilização de documentos de identificação e passagem ilegal de fronteiras, segundo um comunicado publicado na conta oficial do tribunal na rede social chinesa WeChat.

Um segundo arguido, de apelido Yang e marido de Chen, foi condenado à morte com suspensão da execução da pena por dois anos, uma sentença que pode ser comutada em prisão perpétua caso não cometa novos crimes durante esse período. Segundo a sentença, Chen pediu emprestados 40 mil yuan à vítima, de apelido Wu, em 1996, e comprometeu-se a devolver o dinheiro antes do Ano Novo Lunar seguinte.

No entanto, perante a aproximação do prazo e para evitar o pagamento da dívida, decidiu assassiná-la e convenceu Yang a participar no crime. Em 01 de Fevereiro de 1997, Chen atraiu Wu até um armazém, onde Yang a imobilizou enquanto a mulher a estrangulava.

Os dois esconderam posteriormente o cadáver num canteiro situado na cobertura do edifício. Os restos mortais foram descobertos em 07 de Junho de 2025, durante obras de impermeabilização do centro comercial. O tribunal considerou ainda provado que Chen utilizou documentos de identificação falsos entre 2008 e 2025 para realizar procedimentos administrativos, comprar bilhetes e viajar dentro e fora da China.

De acordo com a legislação chinesa, as condenações à morte proferidas pelos tribunais têm de ser revistas e aprovadas pelo Supremo Tribunal Popular antes de poderem ser executadas.