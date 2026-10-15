Salão de Outono | Nova edição inaugura parceria com museu de Xangai

Arranca esta sexta-feira, dia 16, a 17.ª edição do Salão do Outono, que traz mais de uma centena de obras de artistas locais à Casa Garden. Uma obra feita ao vivo por Fortes Pakeong Sequeira é um dos destaques do cartaz, mas a grande novidade é a exportação do evento para o Museu Powerful de Xangai

A Casa Garden, sede da Fundação Oriente (FO) em Macau, acolhe, a partir desta sexta-feira, dia 16, e até 22 de Novembro, mais uma edição do Salão de Outono, que há 17 anos acontece em Macau. Porém, a iniciativa promovida pela AFA – Art for All Society, traz, além do habitual concurso para jovens artistas, uma novidade: em Março do próximo ano, o Salão de Outono passa a fronteira e marca presença no Museu Powerful de Xangai. Esta cooperação faz parte “da nova estratégia” da organização, com o estabelecimento, pela primeira vez, “de uma colaboração inter-regional com instituições de referência do interior da China”. Além deste museu, foi estabelecida uma parceria com a entidade Art Infinity, cuja directora-executiva é Linwood Lin, de Hong Kong, e que está ligada à área da gestão, curadoria e profissionalização do mundo das artes.

Segundo um comunicado da AFA, a exposição de Macau terá a cerimónia de inauguração no próximo dia 24, a partir das 18h30. Com a edição deste ano, e de Xangai, o Salão de Outono quer transformar-se numa “plataforma de exposições internacional para os artistas de Macau”.

No tocante à mostra de Macau, a curadoria está a cargo de Kitman Leong e Julia Lam Tsz Kwan, e contou com a orientação de Alice Kok, presidente da AFA. Foram submetidas 187 obras para esta edição, tendo sido seleccionadas 133 trabalhos assinados por 96 artistas locais. A exposição abrange diversas formas de expressão artística contemporânea, incluindo pintura chinesa, pintura a óleo, aguarela, escultura, fotografia, cerâmica, instalação, vídeo, inteligência artificial e arte digital, “revelando a dinâmica criativa dos artistas de Macau”, é explicado.

Do rol de artistas incluem-se nomes bem conhecidos do panorama artístico local como Alexandre Marreiros, Catarina Cottinelli Costa, presidente da Casa Garden; Diogo Dias dos Santos, Alice Kok, Alice Costa, Leong Kit Man ou Francisco Ricarte.

Esta edição do Salão de Outono traz ainda o novo vencedor do “Prémio de Arte da FO”, anunciado dia 24. O prémio visa “apoiar jovens artistas locais na realização de residências artísticas em Portugal e será anunciado durante a cerimónia de abertura, simbolizando a continuidade e o desenvolvimento do ecossistema artístico local”.

Fortes Pakeong ao vivo

A AFA revela ainda aquele que será “um dos principais destaques da exposição deste ano”: a criação artística ao vivo do artista de Macau Fortes Pakeong Sequeira. Este fim-de-semana, de sexta-feira a domingo, e depois entre os dias 22 e 24 de Outubro, sempre entre das 13h e as 18h, Pakeong Sequeira recorre ao lápis e papel de desenho para apresentar o projecto “Do As I Am”.

Segundo a AFA, “num contexto marcado pela turbulência, o artista transforma a tela, partindo de um estado de total ‘vazio’ para uma ‘respiração’ fria e concentrada, numa exploração progressiva que passa do ambiente exterior para o estado interior da mente”.

“Embora os meios materiais sejam limitados, a imaginação não conhece fronteiras. Pakeong demonstrará ao público como descobrir o macro no micro, transformando um pequeno espaço num universo, e convidará os visitantes a experimentar a liberdade absoluta proporcionada pelo desprendimento durante este processo de criação imersiva”, é explicado.

Modelo para Macau?

A AFA quer ainda, com esta edição do Salão de Outono, promover uma “integração profunda dos recursos de exposição com os mecanismos de mercado”. Assim, foi também estabelecida uma parceria com a Universidade de Turismo de Macau, que acolhe um debate. O “Seminário de Administração da Arte e Fórum do Salão de Outono AFA: Quebrar Barreiras, Capacitar e Co-criar — Construir um Ecossistema Sustentável para a Arte Contemporânea de Macau” tem lugar já na próxima terça-feira, 20, das 19h às 21h, no Grande Auditório FG51 do campus da Taipa da instituição de ensino.

Pretende-se, com esta sessão, “ultrapassar as fronteiras existentes e impulsionar a evolução do ecossistema artístico e cultural de Macau para um modelo profissional de indústria cultural”. A moderação está a cargo de Alice Kok, marcando presença em Macau Wendy Xu, directora do Museu Powerlong de Xangai.

A ideia é debater como o modelo aplicado neste museu “poderá ser introduzido em Macau”. Trata-se de uma fórmula que “combina o reconhecimento académico de um museu de arte sem fins lucrativos, o alcance público de um centro de arte e a capacidade comercial de uma galeria”. Desta forma, procura-se “criar um percurso sistemático e de qualidade que permita às obras de arte ultrapassar a distância entre o meio académico e o mercado”.

A mesa redonda conta com Linwood Lin; Bai Shui, artista emergente seleccionado pela Forbes China em 2025; Cindy Ng, curadora do Pavilhão de Macau na 61.ª Bienal de Veneza; e Eric Fok, artista local que participou na Bienal de Veneza. Segundo a AFA, este “conseguiu estabelecer relações de representação com galerias e integrar-se no circuito internacional de coleccionismo”.

Nesta sessão terão lugar “três questões centrais”, nomeadamente como se pode criar “um centro eficaz que permita aos artistas de Macau estabelecer ligações com os mercados nacional e internacional”. O debate irá também abordar “como formar coleccionadores e públicos especializados” e ainda como se pode “aproveitar a experiência dos sistemas da cadeia de valor da indústria artística do Interior da China”, a fim de se “promover a industrialização e a profissionalização do ecossistema artístico e cultural de Macau”.