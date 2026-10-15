Macau terá um piloto no TCR World Tour em Chengdu

Marcus Cheong Man Hei vai estrear-se este fim-de-semana no Kumho FIA TCR World Tour, no Circuito Internacional de Tianfu Chengdu, no interior da China. O jovem piloto da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), de 23 anos, tornar-se-á assim o primeiro representante do território a competir naquela que é actualmente a principal competição mundial de carros de Turismo.

Habitualmente dedicado ao karting local, Marcus Cheong tem vindo a alargar a sua experiência competitiva aos monolugares, nomeadamente na Fórmula 4, no Campeonato da China da especialidade. O Circuito da Guia e o Grande Prémio de Macau também fazem parte do seu percurso, tendo participado na Corrida de Fórmula 4 de Macau de 2023, na qual terminou em 12.º lugar, e na prova de Fórmula 4 integrada na Taça do Mundo FIA de F4, onde alcançou a oitava posição.

A participação em Chengdu representará, contudo, uma estreia absoluta tanto no Kumho FIA TCR World Tour como nas corridas de carros de Turismo. Esta oportunidade surge numa temporada em que o piloto de Macau tem mantido a sua actividade competitiva no karting. Perante um desafio inteiramente novo, o seu principal objectivo passa por “adaptar-se a esta nova realidade”.

Integrada também no calendário do TCR Asia, a jornada chinesa compreenderá três corridas. Antes disso, Marcus Cheong terá apenas duas sessões de treinos livres, de 30 minutos cada, para conhecer o Honda Civic FL5 TCR e preparar-se para uma qualificação particularmente importante na definição da grelha de partida.

O piloto apoiado irá alinhar com um dos Honda da MacPro Racing Team, estrutura sediada em Macau que conta com uma longa ligação ao automobilismo do território e pela qual passaram nomes como André Couto, Henry Ho e Eurico de Jesus. Com mais de uma década de experiência nas competições de carros de Turismo, a equipa manteve uma relação estreita com a Honda, tendo inclusivamente representado oficialmente a Dongfeng Honda no campeonato TCR China.

Contas pré-Macau

O FIA TCR World Tour já se encontra em território asiático e a Hyundai assumiu o protagonismo na ronda sul-coreana, disputada há duas semanas. A marca conquistou duas vitórias em casa por intermédio do espanhol Mikel Azcona, que aproveitou os resultados para ascender à liderança do campeonato, destronando Santiago Urrutia. O uruguaio da Geely Cyan Racing teve um fim-de-semana difícil e caiu para a terceira posição da classificação, ficando a 49 pontos de Azcona e a oito de Norbert Michelisz, colega do espanhol na BRC Hyundai N Squadra Corse.

Na China, a Geely Cyan Racing procurará recuperar terreno no circuito de Chengdu, que curiosamente pertence ao construtor chinês. Urrutia e os seus três colegas de equipa estarão empenhados em regressar aos lugares cimeiros, numa jornada importante para as contas do campeonato. Depois de subir ao pódio na Coreia do Sul, Thed Björk e Ma Qing Hua, a estrela local, procurarão também lutar pelas vitórias. O mesmo objectivo estará na mira do campeão em título, Yann Ehrlacher, que abandonou na sequência de um toque no arranque da segunda corrida em Inje. Apesar dos resultados menos favoráveis na ronda sul-coreana, a Geely Cyan Racing conserva a liderança do campeonato de equipas, com uma vantagem de 17 pontos sobre a BRC Hyundai N Squadra Corse.

Após a passagem por Chengdu, o FIA TCR World Tour disputará ainda uma ronda no Circuito de Zhejiang, escolhido pelo promotor chinês para substituir o Circuito Internacional de Hunan, inicialmente previsto no calendário. Só depois chegará o momento decisivo da temporada, no âmbito do 73.º Grande Prémio de Macau, onde os protagonistas do campeonato voltarão a competir no icónico Circuito da Guia.