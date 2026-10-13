FMI | Apontado crescimento da China para 4,5% em 2026

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu ontem ligeiramente em baixa as previsões de crescimento da China para 2026 e 2027, devido à fraqueza da procura interna e à subida dos preços da energia, apesar da resistência das exportações.

Nas previsões atualizadas, o FMI antecipa agora um crescimento de 4,5 por cento para a economia chinesa este ano, menos 0,1 pontos percentuais do que na estimativa anterior, seguido de um abrandamento para 4 por cento em 2027, também uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais.

“A fraqueza do consumo interno e o abrandamento do investimento, num contexto de tensões persistentes no sector imobiliário, foram apenas parcialmente compensados pelo dinamismo das exportações”, explicou a instituição.

O FMI considera, contudo, que “o apoio das políticas públicas deverá evitar um abrandamento mais acentuado” da segunda maior economia mundial. As novas previsões situam-se no limite inferior do objectivo oficial de crescimento fixado por Pequim para este ano, entre 4,5 por cento e 5 por cento, o mais baixo em décadas.