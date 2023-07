Economia chinesa | Crescimento de 6,3% no segundo trimestre do ano

Embora a subida do PIB supere a taxa de crescimento do trimestre anterior, o crescimento económico fica um pouco aquém das expectativas

A economia chinesa registou um crescimento homólogo de 6,3 por cento, no segundo trimestre do ano, aquém das expectativas dos analistas, já que o efeito base de comparação, após um ano de bloqueios rigorosos, fazia prever uma taxa superior.

A segunda maior economia do mundo deve desacelerar ainda mais nos próximos meses, dada a fraca procura interna na China e a nível global, à medida que a inflação galopante forçou os bancos centrais a subir as taxas de juro.

A expansão de 6,3 por cento do PIB (produto interno bruto) entre Abril e Junho superou a taxa de crescimento de 4,5 por cento, alcançada no trimestre anterior, segundo dados do governo divulgados ontem. No entanto, a economia cresceu apenas 0,8 por cento, em relação ao período entre Janeiro e Março.

A expansão robusta, em termos homólogos, deve-se em grande parte ao crescimento de apenas 0,4 por cento, durante o segundo trimestre de 2022, quando o país impôs rigorosos bloqueios em Xangai e outras cidades, visando conter surtos de covid-19. Os analistas previam que o crescimento se fosse fixar acima dos 7 por cento.

O PIB da China no primeiro trimestre superou as expectativas e cresceu 4,5 por cento, com os consumidores a voltar aos centros comerciais e restaurantes, após Pequim ter desmantelado a política ‘zero covid’.

O Governo chinês estabeleceu a meta de crescimento económico deste ano em “cerca de 5 por cento”. Para alcançar aquele valor, o PIB vai ter que crescer mais rapidamente nos próximos meses.

Nem oito, nem 80

Dados divulgados na semana passada revelaram que as exportações da China caíram 12,4 por cento, em Junho, em termos homólogos, face à queda na procura global, suscitada pelo aumento das taxas de juros na Europa, Estados Unidos e outros países, que visam conter a inflação.

As vendas no retalho, um indicador da procura dos consumidores, no mês de Junho, subiram 3,1 por cento, em relação ao mesmo período de 2022.

A produção industrial, que mede a actividade nos sectores transformadores, da mineração e da energia, cresceu 4,4 por cento em Junho, em termos homólogos, superando as expectativas dos analistas.

Ao contrário do resto do mundo, a China não enfrenta altas taxas de inflação, mas pode acabar por registar o oposto: a queda dos preços, ou deflação, devido à fraca procura.

Nos últimos meses, as autoridades tentaram estimular o crédito e gastos.

O investimento em activos fixos, que inclui infraestruturas e outras grandes obras públicas que Pequim usa para impulsionar o crescimento económico, aumentou 3,8 por cento, no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.



Bolsa | Praças asiáticas em queda após Pequim publicar dados

As principais praças financeiras asiáticas registaram ontem quedas, após a China ter difundido a taxa de crescimento económico relativa ao segundo trimestre, que ficou abaixo do esperado.

O índice Shanghai Composite, a bolsa de Xangai, caiu 1,1 por cento, para 3.201,09 pontos, depois de a China ter revelado que a sua economia cresceu 6,3 por cento, entre Abril e Junho, em termos homólogos (ver texto principal).

A segunda maior economia do mundo deve desacelerar ainda mais nos próximos meses, dada a fraca procura interna na China e a nível global, à medida que a inflação galopante forçou os bancos centrais a subir as taxas de juro. É esperado que Pequim adopte medidas para sustentar o crescimento.

“Os dados serão vistos na perspectiva de como influenciarão as decisões políticas tomadas na próxima reunião do Politburo, que se realiza no final de Julho”, disse Stephen Innes, da gestora de activos SPI Asset Management, num relatório.

O abrandamento da economia chinesa tem forte impacto no mercado das matérias-primas, afectando países como Angola ou Brasil, ao reduzir a procura por petróleo, minério de ferro e bens agrícolas. O impacto é também sentido pelas economias mais desenvolvidas, já que a China é um dos maiores mercados do mundo para automóveis e outros bens com valor acrescentado.

Desemprego jovem | Taxa com novo valor recorde em Junho

A taxa oficial de desemprego entre os jovens urbanos da China (entre 16 e 24 anos) atingiu novo recorde histórico em Junho, ascendendo a 21,3 por cento, segundo dados publicados ontem pelo Gabinete Nacional de Estatística).

A proporção de jovens desempregados sobe assim face ao valor de 20,8 por cento, registado em Maio, estabelecendo um novo máximo desde que o sub-índice começou a ser contabilizado, em 2018. Em Junho, a taxa de desemprego para a população activa no geral era de 5,2 por cento, inalterada em relação a Maio.

O GNE acrescentou que a taxa de desemprego urbano na primeira metade do ano foi de 5,3 por cento e que Pequim estabeleceu a meta de criar cerca de 12 milhões de novos empregos nas cidades até 2023. A China tem mais de 96 milhões de jovens com idades entre 16 e 24 anos, entre os quais mais de 33 milhões deles ingressaram este ano no mercado de trabalho.