Wynn Art Center | Combinação de arte e tecnologia dá a conhecer Leonardo da Vinci

A partir do dia 30 deste mês será possível conhecer melhor um dos principais artistas do período do Renascimento em Itália. “The Countour of Light: A Re-counter with Leonardo da Vinci” é a mostra apresentada no Wynn Art Center, no empreendimento Wynn Palace, até Outubro. A iniciativa insere-se na bienal Arte Macau 2023

Não é possível falar do período do Alto Renascimento em Itália, no século XVI, sem apontar o nome de Leonardo da Vinci. Pintor, mas também um homem ligado aos números e à ciência, Da Vinci ficou conhecido na história pelas obras “Mona Lisa” ou “A Última Ceia”, retratando o momento em que Jesus Cristo se senta à mesa com os seus discípulos. Estes quadros valem fortunas e podem hoje ser vistos nos principais museus a nível mundial.

A partir do dia 30 deste mês, e até 15 de Outubro, o público de Macau poderá conhecer mais sobre a obra e as descobertas do artista italiano com a exposição “The Countour of Light: A Re-counter with Leonardo da Vinci” [O Contorno da Luz: Um Reencontro com Leonardo da Vinci], patente no Wynn Art Center no Wynn Palace, no Cotai.

Esta é a primeira exposição inteiramente dedicada a Leonardo da Vinci em Macau e insere-se no cartaz da bienal Arte Macau 2023, que traz ao território diversos eventos artísticos, incluindo mostras de artistas locais.

Com esta exposição no Wynn Art Center, o público poderá ter acesso a uma “experiência multi-sensorial e imersiva que combina arte com tecnologia, incorporando instalações de luzes interactivas, tecnologias de projecção de luzes e arte digital”, lê-se num comunicado divulgado pela Wynn.

Nascido em 1452 em Florença e falecido em França, com 67 anos, em 1519, Da Vinci permanece até hoje como uma das grandes figuras de um período onde as artes, a cultura e o conhecimento floresceram em Itália, com repercussões na Europa, após os anos mais obscuros da Idade Média. Foi durante o Renascimento que se fizeram importantes descobertas do foro científico, inovações na área das artes e em que se começou a desenvolver a impressão de livros e folhetins.

Arte sensorial

Além da pintura, Leonardo da Vinci destacou-se também em diversas áreas científicas do saber, nomeadamente em matérias como a anatomia, matemática ou cartografia, entre outras. Graças às missões do jesuíta italiano Matteo Ricci na China, que também foi cientista, geógrafo e cartógrafo, as influências do Renascimento acabaram por chegar a Macau e à China à época. Por sua vez, a cultura, arte e filosofia chinesas acabaram por chegar à Europa no contexto das missões e viagens dos jesuítas.

A exposição no Wynn Art Center mostra a forma como Macau já era, no século XVI, um lugar rico onde todas estas influências se cruzavam, numa simbiose entre o Ocidente e o Oriente. As projecções de luzes incorporadas na mostra pretendem proporcionar aos visitantes “mais um encontro entre Macau e Da Vinci”.

Além de todos estes elementos visuais, a mostra dedicada ao grande renascentista italiano recorre ainda à realidade virtual e hologramas que permite “uma entrada profunda no mundo fascinante de Da Vinci”, proporcionando aos visitantes experiências “tácteis, visuais, auditivas e de olfato que quebram as limitações de uma mostra física, permitindo uma exploração do espaço como se de facto [o visitante] estivesse lá”.

No mesmo comunicado, a Wynn revela pretender apostar “no futuro desenvolvimento da colaboração entre a arte e a tecnologia”, esperando, com esta mostra repleta de interactividade, poder “aumentar a consciência do público em relação à história, cultura, arte e ciência do Ocidente e do Oriente”. A operadora pretende ainda apostar “no apoio ao desenvolvimento diversificado das artes e eventos culturais em Macau”. A exposição conta ainda com a organização de visitas guiadas promovidas em conjunto com a Associação dos Embaixadores do Património de Macau.