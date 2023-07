Cantora e actriz Jane Birkin morreu este domingo aos 76 anos

A cantora e actriz britânica Jane Birkin morreu este domingo aos 76 anos, depois de desenvolver praticamente toda a sua carreira artística em França, apesar de ter estado algum tempo afastada devido a problemas de saúde.

O canal BFMTV, citado pela agência Efe, revelou que Jane Birkin morreu em casa. A causa da morte e outros detalhes não foram revelados. A artista estava há algum tempo afastada dos palcos, embora tenha voltado pontualmente ao trabalho após sofrer um acidente vascular cerebral, em 2021.

Birkin, que foi parceira musical e romântica do cantor francês Serge Gainsbourg, enfrentou problemas de saúde recentemente e foi obrigada a cancelar vários concertos. A britânica ganhou fama com a sua turbulenta relação com o icónico músico, compositor, intérprete e poeta Serge Gainsbourg e graças ao seu francês com forte sotaque.

Sucesso e escândalo

Filha do oficial da Marinha Real e espião durante a Segunda Guerra Mundial, Dave Birkin, e da actriz Judy Campbell, Jane Birkin nasceu a 14 de Dezembro de 1946, em Londres. De silhueta andrógina e beleza adolescente, encarnou como poucas o estilo entre boémio e chique, que anos depois seria herdado pela sua filha Charlotte Gainsbourg, uma das principais actrizes do cinema francês e também cantora e compositora.

Em 1969, gravou “Je t’aime, moi non plus”, canção que foi sucesso mundial e provocou escândalo pelos seus sussurros e gemidos. Serge Gainsbourg escreveu o tema a pensar em Brigitte Bardot, com quem teve um relacionamento amoroso. Bardot proibiu a versão inicial da canção, com a sua voz, e a decisão abriu a porta para que Jane Birkin entrasse para a história.

Em Fevereiro passado, a artista participou, em estado muito frágil, na cerimónia dos Césares, os prémios anuais do cinema francês, ao lado da filha Charlotte e da neta Alice.

“Inimaginável viver em um mundo sem a tua luz”, escreveu no Instagram o cantor Étienne Daho, um dos seus amigos mais próximos e das primeiras figuras públicas a reagir à sua morte. O artista foi coautor de “Oh, pardon tu dormais…”, canção e título do aplaudido álbum de Birkin editado em 2020.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem a uma “artista completa”, que “cantou as mais belas palavras da nossa língua”.

No cinema, Birkin actuou em “Blow-up – História de um Fotógrafo”, filme de Michelangelo Antonioni premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1967, e em “A Piscina”, de Jacques Deray, ao lado de Romy Schneider e Alain Delon em 1969. Também trabalhou com cineastas como Jean-Luc Godard, Jacques Doillon e Agnès Varda e participou em mais de 70 títulos.

O sucesso de Jane Birkin foi tão grande que a marca Hermés desenhou em sua homenagem a mala “Birkin”, com modelos feitos em pele que podem custar milhares de euros.