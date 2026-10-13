Hengqin | Festival da Cultura Lusófona este fim-de-semana

O Centro Cultural e Artístico de Hengqin recebe este fim-de-semana, de sexta-feira a domingo, o Festival da Cultura Lusófona de Hengqin, organizado pelo Instituto Cultural (IC) e organismos ligados à Zona de Cooperação Aprofundada de Guangdong e Macau em Hengqin.

Segundo uma nota da organização, o festival acontece entre as 16h e as 21h, não faltando mascotes e muitas representações da cultura portuguesa e macaense. Há, portanto, a “doçura e sabor inconfundível dos pastéis de nata” no espaço dedicado à gastronomia lusófona.

Destaque para a participação da chef macaense Antonieta Manhão, mais conhecida como chef Neta, que apresenta as receitas de bifana de porco com açafrão e pão com chouriço. Haverá ainda duas demonstrações de culinária ao vivo por dia com foco na gastronomia macaense, apostando-se na confecção de pratos como o minchi ou porco balichão tamarindo.

O festival traz uma exposição de artesanato com objectos dos países de língua portuguesa, com “oficinas práticas em que os visitantes podem fazer pintura de azulejos tradicionais portugueses, leques de papel, crochet e pintura com areia”, sendo que cada sessão tem 30 vagas.

Outro foco do festival, é a reprodução da festa de São João do Porto. “Com o preenchimento de um questionário os visitantes recebem um martelo insuflável colorido para espalhar votos de boa fortuna através de divertidas e leves marteladas”, destaca a mesma nota.

Além de um expositor dedicado ao Grande Prémio de Macau, o cartaz inclui também 20 “espectáculos temáticos” que vão desde o Fado às danças brasileiras, com grupos escolares.