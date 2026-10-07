Futebol | Indonésia bate Tailândia na primeira edição da Taça ASEAN

A selecção de futebol masculina da Indonésia precisou do desempate por grandes penalidades para bater a Tailândia e conquistar a edição inaugural da Taça ASEAN, após um empate 2-2 no final do prolongamento.

Na segunda-feira à noite, num jogo disputado em Jacarta, foi preciso esperar até aos 84 minutos para ver o primeiro golo, quando um livre directo marcado pelo defesa indonésio Dean James bateu em dois defesas tailandeses, traindo o guarda-redes Saranon Anuin.

Perante cerca de 67 mil adeptos, a equipa da casa, que organizou o torneio, parecia destinada ao triunfo, até porque o defesa tailandês Nicholas Mickelson tinha sido expulso na sequência da falta que originou o livre.

Apesar de estar em desvantagem numérica, a Tailândia não desistiu e precisou de apenas três minutos para empatar, através do médio Iklas Sanron e levar o jogo para prolongamento no estádio Gelora Bung Karno.

Já na segunda parte do tempo extra, aos 111 minutos, os tailandeses deram a volta ao resultado, através de um contra-ataque convertido pelo médio veterano Peeradol Chamrasamee. Mas a alegria dos visitantes durou apenas cinco minutos, com a Indonésia a empatar pelo defesa Elkan Baggott, nascido na Tailândia, filho de mãe indonésia e pai britânico.

No desempate por grandes penalidades, a Tailândia falhou por duas vezes e a Indonésia foi mais eficaz, vencendo por 4-2 e conquistando a primeira competição oficial na história da selecção do país.

O troféu da primeira edição da Taça Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) foi entregue pelo presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino. De acordo com a imprensa local, Gianni Infantino foi vaiado pela maioria dos mais de 30 mil adeptos presentes no Estádio Kai Tak quando entregou o troféu à selecção da casa.