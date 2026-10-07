Venetian | Carnaval da NBA antecipa jogos de sexta e domingo

Na preparação da nova época da NBA, os Dallas Mavericks e os Houston Rockets têm encontros marcados na Arena Venetian, e os fãs vão poder ver ao vivo estrelas como Kevin Durant e Kyrie Irving

A festa da NBA (National Basketball Association) começa hoje no Venetian com o arranque de um “carnaval” dedicado à liga de basquetebol mais famosa do mundo. No entanto, os pontos altos da programação preparada pela Sands China estão agendados para sexta-feira e domingo, quando se realizam os jogos de pré-época entre os Dallas Mavericks e os Houston Rockets.

O primeiro jogo está agendado para as 19h30 de sexta-feira e a segunda partida acontece no domingo, pelas 17h30. Do lado dos Rockets, a maior estrela é Kevin Durant, campeão da NBA em 2017 e 2018 e seleccionado 16 vezes para o NBA All-Star, assim como Alperen Sengun, escolhido duas vezes para o NBA All-Star, e ainda Amen Thompson, considerado um dos melhores jogadores defensivos da época 2024-25.

Na formação de Dallas, as principais estrelas a pisar a Arena Venetian são Kyrie Irving, jogador campeão da NBA em 2016 e participante em nove encontros NBA All-Star, Cooper Flagg, estreante do ano 2025-26, e ainda Morez Johnson Jr., que foi a nona escolha do Draft da NBA de 2026.

Para aquecer o público, durante o intervalo da partida, os fãs podem assistir ao espectáculo da banda KiiiKiii, composta pelas cantoras e dançarinas coreanas Leesol, Sui, Jiyu, Haum e Kya.

Carnaval da NBA

Além dos jogos, o programa inclui o Carnaval “NBA House”, uma espécie de convenção sobre a NBA que é inaugurada hoje e se prolonga até domingo. A entrada é gratuita e o espaço inclui exposições de 30 marcas envolvidas na NBA e no evento promovido pela Sands China.

Nos Halls A e B do espaço Cotai Expo, os fãs vão ainda ter acesso a diferentes tipos de gastronomia, música, entretenimento, moda, comércio e tecnologia interactiva. As portas estão abertas das 11h às 22h e o acontecimento vai ainda contar com a presença de ex-jogadores da NBA como Ray Allen, Carlos Boozer, Chris Bosh, Jeremy Lin, Stephon Marbury, Shawn Marion, Cuttino Mobley, Mitch Richmond, Luis Scola e P.J. Tucker.

Em termos dos espectáculos musicais na NBA House, os fãs podem contar com actuações das bandas KiiiKiii e SB19, assim como de Keung Tou, cantor de Hong Kong que integra a banda MIRROR.

O Dia do Fã

No sábado, dia sem jogos, a Arena Venetian será palco para celebrar o Dia do Fã, um evento com a participação da estrela de K-pop Evan, também conhecido como Heeseung, e do cantor, actor e membro dos MIRROR Keung To. A apresentação fica a cargo do rapper e actor MC Jin.

Durante este dia, espera-se a subida ao palco dos jogadores que fazem parte das equipas dos Mavericks e dos Rockets, assim como as mascotes destes clubes. Em termos de basquetebol, os jogadores vão ser desafiados a participar em concursos de habilidades, lançamentos triplos e afundanços.

A passagem da NBA por Macau faz parte de um acordo assinado com a Sands China, em Dezembro de 2024, que prevê a realização de jogos de pré-época durante cinco anos. Este é o segundo ano do acordo, e na pré-temporada transacta passaram pela RAEM as equipas Phoenix Suns e Brooklyn Nets.