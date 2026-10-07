Ciência | Nobel da Física atribuído a investigação de neutrinos

Grande PlanoCiência | Nobel da Física atribuído a investigação de neutrinos Hoje Macau - 7 Out 2026 O Prémio Nobel da Física foi atribuído ao belga Francis Halzen pelos seus contributos decisivos para a descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica, anunciou ontem a Real Academia Sueca de Ciências. A secretária-geral da academia, Ellen Moons, anunciou que o prémio é sobre “mensageiros-fantasma do espaço” e distingue o professor da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, pelos seus contributos para o Observatório de Neutrinos IceCube, instalado no Polo Sul. “Francis Halzen liderou uma equipa internacional de investigadores e engenheiros que nos forneceram um instrumento fantástico. A sua tenacidade e visão científica abriram caminho para um novo tipo de astronomia”, explicou o presidente do comité Nobel da Física, Mark Pearce, num comunicado publicado no ‘site’ do Prémio Nobel. Nascido na Bélgica, o cientista de 82 anos descobriu que o gelo no Polo Sul pode ser usado para rastrear partículas conhecidas como neutrinos que, embora muito abundantes no universo, são extremamente difíceis de detectar. O prémio foi ontem anunciado no Instituto Karolinska, em Estocolmo, e é o segundo dos Nobel a ser anunciado, depois do da Fisiologia ou Medicina, que na segunda-feira foi atribuído ao norte-americano Karl Deisseroth e aos alemães Peter Hegemann e Georg Nagel pela sua investigação sobre canais iónicos sensíveis à luz e optogenética.