Lucros dos bancos de Macau subiram 5 por cento até Agosto

Os bancos de Macau obtiveram um lucro de 7,51 mil milhões de patacas nos primeiros oito meses do ano, mais 5 por cento do que no mesmo período de 2025, foi ontem anunciado. De acordo com dados oficiais, a principal razão para a subida nos lucros foi um aumento de 33 por cento, para 13,9 mil milhões de patacas, na margem de juros, a diferença entre as receitas dos empréstimos e as despesas com depósitos.

Isto apesar de o regulador financeiro de Macau ter aprovado três descidas da principal taxa de juro de referência em 2025, a última das quais em 11 de Dezembro, seguindo a Reserva Federal norte-americana. Em Setembro, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) aprovou a primeira subida desde 2023 da taxa de redesconto, valor cobrado aos bancos por injecções de capital de curta duração, com efeito imediato.

Os lucros da banca da RAEM subiram apesar de um agravamento de 25,6 por cento nos custos de funcionamento, que atingiram 13,8 mil milhões de patacas.

Segundo a AMCM, a maior subida registou-se nas dotações para provisões, reservas para cobrir potenciais perdas, que aumentaram 62,9 por cento, para 5,73 mil milhões de patacas. Isto apesar do crédito malparado na banca de Macau ter caído, pelo quarto mês consecutivo, para 45,7 mil milhões de patacas, muito longe do máximo de 57,8 mil milhões de patacas, fixado em Junho de 2025.

Vencedores e vencidos

Os empréstimos vencidos representavam 4,4 por cento dos empréstimos dos bancos de Macau, menos um ponto percentual do que em Agosto de 2025. Uma percentagem que sobe para 4,6 por cento no caso do crédito a instituições ou indivíduos fora de Macau. A percentagem de crédito bancário vencido em Macau está longe do recorde de 25,3 por cento alcançado em meados de 2001, em plena crise económica mundial causada pelo rebentar da bolha especulativa das empresas ligadas à Internet.

Os bancos de Macau obtiveram um lucro de 7,34 mil milhões de patacas em 2025, quase o dobro do registado no ano anterior (mais 92,7 por cento). O ano mais lucrativo de sempre para a banca da RAEM foi 2020, quando os lucros ficaram perto de 17 mil milhões de patacas.

Recorde-se que o BNU anunciou em 12 de Agosto lucros líquidos de 225,3 milhões de patacas na primeira metade de 2026, uma queda de 1,3 por cento face ao mesmo período do ano passado.