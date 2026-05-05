Meng | (Pentâmetros ao Estilo Antigo)

孟浩然 (689-740)

(五言古體詩)

自潯陽泛舟經明海作

大江分九派

淼漫成水鄉

舟子乘利涉

往來逗潯陽

因之泛五湖

流浪經三湘

觀濤狀枚發

吊屈痛沉湘

魏闕心常在

金門詔不忘

遙憐上林鴈

冰泮已回翔

(Pentâmetros ao Estilo Antigo)

Escrito Com o Meu Barco a Atravessar o Lago Brilhante Desde Xunyang 1

Aqui, o grande Jiang divide-se em nove braços,

Enchente e vaga formam uma província de águas.

Aproveita, barqueiro, a travessia favorável. 2

Indo e vindo, param em Xunyang,

E, seguindo-os, vogo nos Cinco Lagos, 3

Sobre o branco das ondas até aos Três Xiang. 4

Os vagalhões confirmam os Incitamentos de Mei Sheng; 5

Dói fazer luto por Qu Yuan, que se afogou no Xiang. 6

O meu coração vive sempre entre as colunas do palácio;

Não se deve ignorar um chamamento à Porta Dourada. 7

Por isso invejo de longe o ganso selvagem voando,

Quando o gelo se funde, para casa no Bosque de Sua Alteza. 8

Xunyang, actual Jiujiang (Nove Rios), em Jiangxi, a norte do Lago Pengli (actual Poyang). O Lago Brilhante é, muito provavelmente, o Lago Pengli.

Referência ao hexagrama 5 do Yijing, sobre atingir objectivos.

O Lago Tai 太湖, em Jiangsu, e quatro outros de nome diferente ao longo do tempo.

O Rio Xiang, em Hunan, e dois braços de nome diferente ao longo do tempo.

Mei Sheng’s 枚乘 (defunto ca. 140 a.C.), no seu poema Sete Incitamentos 七發, descreve o macaréu do Rio Qiantang.

Jia Yi escreveu o poema De Luto por Qu Yuan no lugar junto ao Rio Xiang em que aquele poeta, e cortesão mal-amado, se terá afogado.

O Zhuangzi fala do príncipe Mouzi 牟子 que se lamentava pelo seu coração ainda residir entre as colunas do palácio apesar do seu corpo deambular por rios e lagos. A Porta Dourada era onde os vassalos imperiais se alojavam no tempo de Han Wudi (regnavit 141–87 a.C.).

O grandioso parque imperial conhecido por Bosque de Sua Alteza situado fora do palácio (no tempo de Han Wudi). Quando o gelo começa a fundir na capital, os gansos selvagens ali regressam.