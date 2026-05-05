Meng | (Pentâmetros ao Estilo Antigo)

Via do MeioMeng | (Pentâmetros ao Estilo Antigo) Hoje Macau - 6 Mai 2026 孟浩然 (689-740) (五言古體詩) 自潯陽泛舟經明海作 大江分九派 淼漫成水鄉 舟子乘利涉 往來逗潯陽 因之泛五湖 流浪經三湘 觀濤狀枚發 吊屈痛沉湘 魏闕心常在 金門詔不忘 遙憐上林鴈 冰泮已回翔 (Pentâmetros ao Estilo Antigo) Escrito Com o Meu Barco a Atravessar o Lago Brilhante Desde Xunyang 1 Aqui, o grande Jiang divide-se em nove braços, Enchente e vaga formam uma província de águas. Aproveita, barqueiro, a travessia favorável. 2 Indo e vindo, param em Xunyang, E, seguindo-os, vogo nos Cinco Lagos, 3 Sobre o branco das ondas até aos Três Xiang. 4 Os vagalhões confirmam os Incitamentos de Mei Sheng; 5 Dói fazer luto por Qu Yuan, que se afogou no Xiang. 6 O meu coração vive sempre entre as colunas do palácio; Não se deve ignorar um chamamento à Porta Dourada. 7 Por isso invejo de longe o ganso selvagem voando, Quando o gelo se funde, para casa no Bosque de Sua Alteza. 8 Xunyang, actual Jiujiang (Nove Rios), em Jiangxi, a norte do Lago Pengli (actual Poyang). O Lago Brilhante é, muito provavelmente, o Lago Pengli. Referência ao hexagrama 5 do Yijing, sobre atingir objectivos. O Lago Tai 太湖, em Jiangsu, e quatro outros de nome diferente ao longo do tempo. O Rio Xiang, em Hunan, e dois braços de nome diferente ao longo do tempo. Mei Sheng’s 枚乘 (defunto ca. 140 a.C.), no seu poema Sete Incitamentos 七發, descreve o macaréu do Rio Qiantang. Jia Yi escreveu o poema De Luto por Qu Yuan no lugar junto ao Rio Xiang em que aquele poeta, e cortesão mal-amado, se terá afogado. O Zhuangzi fala do príncipe Mouzi 牟子 que se lamentava pelo seu coração ainda residir entre as colunas do palácio apesar do seu corpo deambular por rios e lagos. A Porta Dourada era onde os vassalos imperiais se alojavam no tempo de Han Wudi (regnavit 141–87 a.C.). O grandioso parque imperial conhecido por Bosque de Sua Alteza situado fora do palácio (no tempo de Han Wudi). Quando o gelo começa a fundir na capital, os gansos selvagens ali regressam.