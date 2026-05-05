Hunan | Explosão em fábrica de fogo de artifício deixa pelo menos 21 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram e 61 ficaram feridas numa explosão numa fábrica de fogos de artifício na província de Hunan, no centro da China, informou ontem a emissora estatal chinesa CCTV. A explosão ocorreu por volta das 16:40 de segunda-feira, por razões ainda desconhecidas, numa oficina da empresa de fabrico e exibição de fogo de artifício Huasheng, localizada no município de Liuyang, sob a administração da capital provincial, Changsha.

Imagens que circulam nas redes sociais chinesas mostram uma densa coluna de fumo a subir para o ar no local da explosão. As principais redes sociais e plataformas ocidentais, como o Facebook, WhatsApp e X – estão bloqueadas na China continental, mas não nas regiões semiautónomas de Hong Kong e Macau.

Após o acidente, o líder chinês, Xi Jinping, pediu às autoridades que acelerassem as buscas por desaparecidos, fizessem “todo o possível” para salvar os feridos e esclarecessem as causas do incidente “o mais rapidamente possível”, além de “responsabilizarem rigorosamente os culpados”. As autoridades policiais já impuseram medidas de coação aos responsáveis da empresa Changhsa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display e está a decorrer uma investigação sobre as causas do acidente.

Estado de emergência

Xi Jinping enfatizou que todas as regiões e departamentos devem retirar “lições profundas” da explosão e “reforçar e cumprir rigorosamente as suas responsabilidades” em matéria de segurança.

O Ministério da Gestão de Emergências enviou dirigentes para o local do acidente, enquanto a província de Hunan mobilizou recursos para tratar os feridos e gerir a emergência no local, acrescentou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Cinco equipas de resgate, com um total de 482 pessoas, foram mobilizadas para o local do acidente, juntamente com médicos provinciais e municipais para tratar os resgatados.

A China regista frequentemente acidentes relacionados com a indústria do fogo de artifício. Em Fevereiro, 12 pessoas morreram numa explosão numa loja de fogo de artifício na vizinha província central de Hubei, e outras oito morreram num incidente semelhante no mesmo mês na província de Jiangsu (leste).