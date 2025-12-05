AMAGAO | “Meet You There” apresenta obras de Alexandre Marreiros e Nyoman Suarnata

O arquitecto e artista Alexandre Marreiros está de volta às exposições, mas desta vez não vem sozinho. Em “Meet You There”, inaugurada hoje na galeria AMAGAO, Marreiros junta-se ao amigo Nyoman Suarnata para uma mostra que espelha “territórios de percepção ajustável”, com conceitos moldados pela “colaboração, diálogo e imaginação”

A galeria AMAGAO, um projecto de Lina Ramadas e Vítor Hugo Marreiros, acolhe hoje uma nova exposição. “Meet You There” começa a receber os primeiros visitantes a partir das 18h30, contando com obras de dois artistas que resolveram juntar-se: Alexandre Marreiros, que habitualmente deambula entre as artes e a arquitectura, e Nyoman Suarnata.

No texto curatorial sobre esta exposição, lê-se que “Meet You There” não é apenas “um ponto no mapa”, mas sim “um território conceptual moldado pela colaboração, diálogo e imaginação”, onde os dois artistas “transformam tela e papel num espaço partilhado onde a percepção é fluida e a narrativa pulsa como um organismo vivo”.

Este “encontro criativo” traz um novo “lugar onde a linguagem visual se converte em instrumento de investigação”, existindo obras com “composições sobrepostas, símbolos fragmentados e perspectivas em constante deslocamento”, onde “os artistas constroem um território que resiste ao significado fixo”.

E que elementos habitam neste novo território cheio de conceitos e concepções? “Inquietações sociais, pessoais e ambientais”, que depois “se metamorfoseiam em personagens, símbolos e até super-heróis”. “Não são figuras que salvam, mas que revelam. São encarnações de urgência, empatia e resistência, desafiando o espectador a refletir: o que significa cuidar? Imaginar? Agir?”, questiona-se no mesmo texto.

Nesta exposição faz-se o convite “para participar num espaço onde a arte não é estática, mas geradora; onde o diálogo não é linear, mas estratificado; e onde a imaginação é forma de engajamento e participação”.

Trabalho de atelier

Em declarações ao HM sobre a mostra, Alexandre Marreiros fala de uma exposição criada por dois amigos, sendo que grande parte do trabalho foi realizado em Macau, a quatro mãos, numa colaboração permanente. Tal deveu-se às “várias viagens que Nyoman fez até Macau, nomeadamente ao meu atelier, onde ele estava livre de escolher qualquer obra minha”.

“Houve sempre uma construção interessante, um processo longo, primeiro para o Nyoman se libertar e escolher uma obra minha sem limitações. Depois de um dia de trabalho respondia às intervenções dele. Ao princípio foi uma coisa curiosa, porque ele tinha um grande respeito e quase não tocava nas partes que já tinha pintado e eu também não tocava nas coisas dele, mas sentimos que estava a haver uma espécie de limite, coisa que não queríamos. Houve um exercício muito interessante de libertação, em que abri as portas do meu atelier, dei-lhe as obras que tinha para ele poder escolher e intervir nelas, e depois eu respondia.”

Assim, surgiram 34 obras em cerca de dois anos de trabalho conjunto, em que as valências artísticas de ambos se tocaram. “Se olharmos para trás, vemos que tenho sempre um recurso gráfico e também da palavra nos meus trabalhos. O Nyoman também tem esse registo, algo se calhar mais manuscrito, e eu tinha com outras técnicas, fosse a serigrafia, a litografia ou o desenho, recorria muito a elas para transportar a palavra para os meus trabalhos.”

Alexandre Marreiros assume que “de algum modo, existe sempre uma personagem” nas suas obras, nomeadamente “poetas e filósofos”, mais concretamente “há sempre uma personagem predominante no meu trabalho, que é Luís de Camões”; enquanto Nyoman “tem um universo de personagens que se podem assimilar, ou não, de maneira crítica, ou que se podem considerar super-heróis ou um ser humano com poderes sobrenaturais”.

“Meet You There” é, assim, resultado de uma colaboração permanente, em que um artista trabalhava nas obras do outro na sua ausência, em que eram “poucas as oportunidades, talvez 10 ou 20 por cento, em que podíamos estar os dois a participar directamente no trabalho”.

“É algo que se sente no trabalho, que é honesto, no sentido em que há um universo de comunhão, universalidade e confiança, de duas pessoas muito diferentes que se encontram, respeitam e admiram”, disse Marreiros.

Temas contemporâneos

Nestes trabalhos há sátira “do momento em que vivemos”, nomeadamente “numa série de trabalhos, os primeiros, e que são muito a representação daquilo que Nyoman vê em Macau”. Há depois outra série “com os super-heróis dele e os meus, que são sempre os escritores, filósofos e seres humanos que, de alguma maneira, deixaram a sua marca nesta passagem que é a vida”.

Existem também outros trabalhos “um bocadinho mais ligados a Macau, nomeadamente ao universo dos casinos”. “Participo de forma activa e directamente nesta identidade e indústria de Macau e, portanto, é natural que esse universo surja nos meus trabalhos e haja intervenções e reinterpretações do Nyoman.”

Macau foi sempre, para os dois artistas, “um ponto de encontro e de trabalho”, sendo este projecto “uma libertação” para Alexandre Marreiros, no sentido em que abriu a porta do seu atelier às intervenções de Nyoman.

Trata-se “de uma exposição que fala da globalização, de relações de confiança, das diferenças culturais, artísticas e intelectuais que podem conviver no mesmo território”. Há mensagens de sátira “que revelam algumas preocupações dos dois artistas no contexto em que vivem e no contexto em que se inserem globalmente”. “Meet You There” é, para Alexandre Marreiros, “uma exposição do nosso tempo e contexto, e reveladora de que as diferenças podem coexistir e criar diálogos e narrativas bonitas, também elas diferentes”.