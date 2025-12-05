Visita | Ucrânia e comércio dominam encontro entre Macron e Xi

Na sua quarta visita à China, Macron volta a apelar à interferência de Pequim na guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que procura um maior equilíbrio na balança comercial entre os dois países

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou ontem aos esforços do homólogo chinês, Xi Jinping, para pôr fim à guerra na Ucrânia e corrigir os desequilíbrios comerciais, no início de uma visita de Estado à China.

“Temos de continuar a mobilizar-nos em prol da paz e da estabilidade no mundo. E da Ucrânia às diferentes regiões do mundo afectadas pela guerra, a nossa capacidade de trabalhar em conjunto é determinante”, afirmou Macron após uma reunião restrita com o chefe de Estado chinês e antes de discussões em formato alargado.

“Sabemos que temos muitos pontos em comum, às vezes temos desacordos, mas temos a responsabilidade de saber superá-los, de encontrar mecanismos de cooperação e de resolução de litígios para um multilateralismo eficaz no qual acreditamos”, acrescentou o líder francês.

Xi garantiu, pelo seu lado, que a China tenciona cooperar com França para “eliminar qualquer interferência” e “tornar a parceria estratégica geral entre China e França mais estável”. Macron apelou também ao crescimento dos “investimentos cruzados” entre os dois países, para reequilibrar a relação comercial, e defendeu a cooperação no âmbito do G7 no sentido de uma governança económica baseada em “regras”.

O Presidente chinês, acompanhado pela esposa, Peng Liyuan, recebeu Macron e a esposa, Brigitte, no Palácio do Povo, onde os dois líderes ouviram os hinos nacionais e passaram em revista as tropas, antes de serem saudados por crianças.

O chefe de Estado francês, que chegou na quarta-feira à noite a Pequim, acompanhado por 35 líderes de grandes grupos empresariais (incluindo Airbus, EDF e Danone) e empresas familiares, do sector de luxo ao agroalimentar, deverá assistir à assinatura de uma série de contratos.

A relação entre a China e a União Europeia é caracterizada por um enorme défice comercial (357,1 mil milhões de dólares) em detrimento da UE. Paris está também empenhada em pressionar a China a que invista mais em França, e aceite uma partilha de tecnologias comparável à praticada pelos europeus, que contribuiu para o crescimento económico de Pequim.

Metais e ursos

Outro dos assuntos sensíveis é o do acesso a metais raros, cuja produção e transformação mundiais são dominadas pela China, alavanca que Pequim utilizou em 2025, em plena guerra comercial com os Estados Unidos, abanando as cadeias de abastecimento do planeta.

Esta é a quarta visita de Estado de Emmanuel Macron à China desde que foi eleito Presidente em 2017. Xi Jinping foi recebido em França em 2024 e o Eliseu apresenta o tempo que Xi passará com Macron até sexta-feira, incluindo encontros privados, como um sinal da importância da relação sino-francesa.

“Temos uma expectativa constante em relação à China: É que use a sua influência junto da Rússia para levá-la a cessar a guerra” na Ucrânia, às portas da União Europeia, afirma o Eliseu.

A China tem reiterado que deseja a paz, mas nunca condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022. Parceiro económico e político fundamental da Rússia, o gigante asiático é o maior comprador mundial de combustíveis fósseis russos, incluindo produtos petrolíferos, alimentando assim a máquina de guerra. Os europeus acusam ainda Pequim de fornecer componentes militares a Moscovo.

Durante a anterior viagem a Pequim, em 2023, Macron apelou a Xi para que “chamasse a Rússia à razão”. Tal como em França em 2024, os dois casais presidenciais reunir-se-ão na sexta-feira num ambiente mais informal em Chengdu, na província de Sichuan (sudoeste), berço dos pandas gigantes que se tornaram embaixadores da China em todo o mundo.