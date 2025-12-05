Médio Oriente | Pequim pede cessar-fogo efectivo em Gaza após novo ataque israelita

O governo chinês pediu ontem que o cessar-fogo na Faixa de Gaza entre em vigor “efectivo”, após novo ataque das Forças da Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) ter feito cinco mortos, incluindo duas crianças e duas mulheres.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jian, lamentou o sucedido num campo de refugiados em Khan Yunis (sul do enclave palestiniano), comentando que “a situação em Gaza continua frágil”. Lin frisou a importância do cessar-fogo “para aliviar a crise humanitária e restaurar a Paz e a estabilidade regional o mais rápido possível”.

As IDF anunciaram terem efectuado o bombardeamento em causa como retaliação ao ataque contra as suas tropas na região de Rafah, no qual cinco soldados israelitas ficaram feridos. Para o grupo radical islamista palestiniano Hamas, o ataque “constitui um claro crime de guerra” e uma “violação do acordo de cessar-fogo”.

O Presidente chinês, Xi Jinping, declarou ontem, após reunião em Pequim com o homólogo francês, Emmanuel Macron, que ambos os países vão trabalhar em conjunto rumo a “uma solução abrangente, justa e duradoura” no Médio Oriente, acrescentando um apoio de 100 milhões de dólares na reconstrução de Gaza.

O bombardeamento israelita de ontem, que ocorreu perto do hospital de campanha Kuwaiti, provocou ainda ferimentos em 30 palestinianos, sendo que muitos dos residentes nas tendas eram funcionários do hospital e respectivas famílias, embora não se saiba ainda se constam entre as vítimas, informaram as mesmas fontes à agência de notícias espanhola EFE.