Gaza | Governo chinês em choque com ataque a hospital

O Governo chinês declarou ontem que ficou chocado com os ataques israelitas ao hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, que mataram pelo menos 20 pessoas na segunda-feira, incluindo cinco jornalistas.

“Estamos chocados e condenamos o facto de, mais uma vez, infelizmente, os profissionais de saúde e os jornalistas terem sido mortos neste conflito”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, em Pequim, durante uma conferência de imprensa diária.

“A China está muito preocupada com a situação em Gaza”, referiu o porta-voz. “Israel deve interromper imediatamente as suas operações militares em Gaza, concluir um cessar-fogo abrangente e duradouro o mais rapidamente possível, restaurar totalmente o fluxo de ajuda humanitária, evitar uma crise humanitária em grande escala e trabalhar para aliviar as tensões o mais rapidamente possível”, afirmou Guo Jiakun.

“Opomo-nos e condenamos todas as acções que prejudiquem populações civis, danifiquem instalações civis e violem o direito internacional, incluindo actos de violência contra jornalistas”, declarou o porta-voz chinês.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse lamentar o “trágico acidente” após a morte de pelo menos 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas, segundo a Defesa Civil de Gaza. A ONU e vários países, incluindo França, Alemanha, Portugal e Reino Unido, condenaram os ataques israelitas ao hospital Nasser.