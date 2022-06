Amagao | Exposição “Lusografia” reúne obras de mais de 20 artistas

DR

De Paula Rego a Júlio Pomar, passando por Vhils, Alexandre Marreiros ou Cruzeiro Seixas, são 24 os artistas portugueses que terão as suas obras expostas na Galeria Amagao até 4 de Setembro. A exposição de obras de serigrafia, gravura e artes gráficas está integrada nas comemorações do 10 de Junho em Macau

Inaugura hoje na Galeria Amagao, espaço permanente localizado no Artyzen Grand Lapa, a exposição “Lusografia”, que reúne um espólio de cerca de 70 obras de serigrafia, gravuras e artes gráficas de 24 artistas portugueses.

Integrada nas comemorações do mês de Portugal em Macau, a exposição está patente até 4 de Setembro e inclui reproduções de “alta qualidade” de artistas portugueses de renome como Paula Rego, Júlio Pomar, Vhils, Vieira da Silva ou Cruzeiro Seixas, que podem ser adquiridas pelos visitantes.

“Proporcionou-se a oportunidade de fazer esta mostra associada às comemorações do Dia de Portugal e, por isso mesmo, embora sejamos uma galeria de vocação lusófona ampla, a iniciativa conta apenas com artistas portugueses (…) e não só artistas lusófonos em sentido lato”, começou por explicar ao HM, José Isaac Duarte, um dos responsáveis pela Galeria Amagao.

“Seria surpreendente não ter aqui em Macau manifestações de arte associadas a Portugal (…) pois são um elemento importante da presença portuguesa em Macau e no mundo. Como Portugal tem uma grande tradição na produção de serigrafias e obras feitas a partir das diferentes técnicas de gravura e há muitos artistas portugueses com produção de obras deste cariz [decidimos avançar com esta iniciativa]. Desde os mais consagrados aos mais novos”, acrescentou.

José Isaac Duarte vinca ainda que “a exposição não procura seguir qualquer tema”, encontrando sim “unidade” nas técnicas de gravura dos artistas com diferentes temas e abordagens.

“É uma exibição que tem a ver com técnicas de gravura e, dentro desse tema, decidimos fazer uma mostra diversificada de artistas que produzem obras variadas (…) e, portanto, as pessoas que visitam a exposição terão a oportunidade de encontrar obras de diversa natureza, com diferentes tonalidades, temas e abordagens”, vincou.

À flor da pele

Entre os artistas mais representados na exposição, o destaque vai para o modernista Júlio Pomar e o surrealista Cruzeiro Seixas, contando com cerca de uma dúzia de obras expostas cada um. Do lado da pintura portuguesa feita no feminino realce para o facto de a mostra incluir obras de Paula Rego e Graça Morais. Isabel Rasquinho e Alexandre Marreiros marcam presença na “Lusografia” também enquanto artistas com fortes raízes em Macau. Vhils, conhecido pelos seus trabalhos de arte urbana, tem três obras em exposição na Galeria Amagao.

José Isaac Duarte prefere, contudo, não destacar ou desvendar que obras ou artistas merecem, na sua opinião, maior relevo e convida os visitantes a descobrir por si próprios, que sensações e emoções os traços e as cores dos trabalhos lhes despertam.

“É óbvio que, tanto a Paula Rego como o Júlio Pomar têm uma dimensão internacional que não precisa de mais referências. O desafio passa por as pessoas virem aqui, verem as obras e fazerem o seu próprio julgamento. Haverá coisas que gostam e outras não, é natural. O importante é a oportunidade de nos confrontarmos com propostas diferentes de vários artistas e, sobre elas, fazer um juízo e ter uma reacção emocional. A arte, naturalmente, também tem uma componente de gosto e emoção e isso é importante”, partilhou.

Alexandre Baptista, Alfredo Luz, Artur Bual, Carlos Dugos, Clotilde Fava, Espiga Pinto, Francisco Geraldo, Graça Morais, João Paulo, Jorge Martins, José Luís Tinoco, Júlio Resende, Manuel Cargaleiro, Maria João Franco, Miguel Pamplona, Raquel Oliveira, Velhô e Vieira da Silva compõem a lista de artistas.

A exposição “Lusografia” pode ser vista até 4 de Setembro entre terça-feira e domingo, das 10h00 às 19h00. As obras expostas podem ser adquiridas pelos visitantes, com preços a partir das 3.000 patacas.