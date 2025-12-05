Inundações | DSAMA publica Tabela de Marés para 2026

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e da Água (DSAMA) acaba de divulgar a Tabela de Marés para o próximo ano, referindo, em comunicado, que se faz a “introdução pioneira dos dados horários da altura das marés”, o que pode auxiliar no combate a inundações.

Desta forma, “acrescenta-se a previsão da altura da maré em cada hora em ponto, além dos dados da altura das preia-mares e baixa-mares em cada dia, permitindo ao sector marítimo e ao público em geral aceder de forma mais prática às previsões das variações horárias das marés”.

O levantamento de dados das marés começou a ser feito em 1925, sendo que as tabelas anuais das marés de Macau são produzidas desde 1960. A previsão das marés é obtida a partir da análise dos dados de nível das marés, medidos e registados permanentemente na Estação Maregráfica do Porto Interior. Os dados de previsão das marés são disponibilizados em tempo real aos serviços meteorológicos para referência, permitindo o cálculo das alturas das marés resultantes da combinação das marés astronómicas com os efeitos do “Stormsurge”.