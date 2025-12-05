DSAT | Inquérito releva que quase metade das deslocações se fazem a pé

Um estudo realizado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), relativo a 2024, revelou que, entre os diversos modos de deslocação, andar a pé continua a registar a maior proporção, com cerca de 46,5 por cento, semelhante ao registo de 2019. Porém, a proporção cai 3,2 por cento face a 2009. Importa referir que o inquérito é realizado de cinco em cinco anos.

O segundo meio mais usado de movimentação na cidade voltou a ser o autocarro público, apesar da descida de um ponto percentual para 20,9 por cento no ano passado.

Em relação à utilização de automóveis particulares de passageiros, a DSAT deu conta de um aumento ligeiro, de 0,8 por cento, entre 2024 e 2019, para um total de 15,5 por cento. A percentagem varia bastante consoante a área de residência, com Coloane, naturalmente, a ser a zona mais propícia a deslocações de automóvel ou motociclos.

O inquérito revela ainda que as deslocações com motociclos caíram ligeiramente entre 2019 e o ano passado, sendo o transporte preferencial de 11,3 por cento da população.