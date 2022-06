Exposição | “Lusografia” inaugurada amanhã na galeria Amagao

DR

Chama-se “Lusografia” e é mais uma exposição a ser inaugurada, amanhã, às 18h30, no âmbito do ciclo de actividades comemorativas do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões das Comunidades Portuguesas. A mostra, que estará patente entre sexta-feira e o dia 4 de Setembro, na galeria Amagao, no Artyzen Grand Lapa Macau, apresenta 70 obras de 20 artistas portugueses que vão desde a serigrafia, à gravura ou artes plásticas.

Podem ser vistos trabalhos de nomes bem conhecidos como é o caso dos pintores, já falecidos, Cruzeiro Seixas, um dos últimos representantes do surrealismo português, e Júlio Pomar.

Destaque ainda para a presença de trabalhos de Paula Rego ou Graça Morais, dois dos nomes mais importantes da pintura portuguesa contemporânea feita no feminino. Macau está também representado com o trabalho de Alexandre Marreiros, artista e arquitecto, e de Isabel Rasquinho.

O público poderá ainda ver trabalhos de Manuel Cargaleiro, pintor e ceramista português, e Vhils, autor de diversos trabalhos de arte urbana expostos em todo o mundo. Em Macau, Vhils tem o rosto de Camilo Pessanha esculpido num mural exposto junto ao consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Uma nota divulgada sobre a exposição dá conta que “Portugal tem uma longa tradição na gravura, serigrafia e artes gráficas afins”. “A produção de múltiplos de alta qualidade de uma obra de arte torna-a acessível a um público mais amplo. Além do valor estético e individual, estas obras tornam-se objectos de colecção”, pode ler-se.