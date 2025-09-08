UPM | Aberto concurso para novo reitor

A Universidade Politécnica de Macau (UPM) tem a decorrer um concurso internacional para a escolha de um novo reitor, que deverá iniciar funções no próximo ano. Segundo um comunicado divulgado no website da UPM, espera-se alguém “com uma perspectiva internacional avançada”, já que deverá liderar a universidade, funcionários, todas as faculdades e estudantes no processo de cumprimento “dos objectivos traçados nos planos de desenvolvimento, buscar colaborações externas e trazer [para a instituição de ensino] grandes projectos de investigação”.

Espera-se ainda do novo reitor, ou reitora, que busque “influência internacional” para a UPM e que faça a instituição melhorar nos rankings académicos.

Espera-se que o candidato possua doutoramento e “honras profissionais e académicas”, devendo ter, pelo menos, “oito anos de experiência em ensino e investigação, ao nível de Professor ou equivalente, com um historial de inovação e objectivos académicos significativos, e com contributos importantes ao nível do ensino e investigação”.

O candidato deve ter “uma compreensão geral do desenvolvimento do ensino superior e das instituições da China continental e Macau”, e dominar o chinês e inglês. As candidaturas decorrem até ao dia 17 de Outubro. Desde 2018 que o reitor da UPM é Marcus Im Sio Kei.