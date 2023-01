Português | Aluno da UPM publica em revista científica brasileira

Lu Jiang, doutorando em Português da Universidade Politécnica de Macau (UPM), publicou o artigo científico “Tradução Portuguesa de Referências Culturais Extralinguísticas no Manual de Chinês Língua Não Materna: Aplicação de Estratégias de Tradução Propostas por Andrew Chesterman”, em co-autoria com Han Lili, directora da Faculdade de Línguas e Tradução da UPM e Carlos Ascenso André, académico e ex-director do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa da mesma instituição de ensino.

Segundo uma nota de imprensa da instituição de ensino, o artigo foi publicado na revista brasileira “Cadernos de Tradução”, criada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tendo como objecto de análise o “Manual de Chinês Língua não Materna”, editado pela UPM, o artigo compara uma variedade de termos da cultura chinesa com a tradução portuguesa (incluindo oito tipos de gastronomia chinesa, vinte e quatro termos solares, signos no zodíaco chinês, a ópera de Pequim e a ópera local, nomes e sobrenomes chineses, tiposos de relações de parentesco, radicais e traços de caracteres chineses ou estrutura de caracteres chineses, entre outros).