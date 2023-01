Português | João Laurentino Neves pede internacionalização da língua via Macau

João Laurentino Neves tomou ontem posse como novo director executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), aproveitando a oportunidade para sublinhar a importância de Macau na expansão internacional da língua. A informação foi avançada pela Agência Lusa.

Em declarações aos jornalistas, João Laurentino Neves destacou o reforço do “diálogo com outros grandes espaços linguísticos” e comunidades e sublinhou o “papel que pode ter Macau nessa expansão internacional da língua”.

A referência não é uma surpresa, uma vez que João Laurentino Neves desempenhou em Macau o cargo de director do Instituto Português do Oriente (IPOR), entre 2012 e 2018.

Em relação à expansão internacional da língua portuguesa, Laurentino Neves defendeu a necessidade de haver “ideias atractivas”, para que não só os Estados-membros do IILP participem na propagação do idioma, mas também “outros parceiros da sociedade civil e organizações”.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove estados-membros da Comunidade dos Países Língua Portuguesa.

Participação alargada

Por sua vez, o secretário de Estado da Cooperação de Portugal defendeu ontem “a importância” da participação de todos os Estados-membros da comunidade lusófona nos projectos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) para a promoção e internacionalização do português.

“Parece-nos importante reforçar a participação de todos nos projectos e actividades do IILP e nos meios que possibilitem essa mesma actividade”, afirmou Francisco André.

O governante apontou também a participação que podem ter os países observadores associados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Considerando mais uma vez a língua portuguesa como “um activo estratégico”, o secretário de Estado sublinhou que 2023 “marca uma nova etapa para Portugal no contexto do IILP”, porque é “a primeira vez que um nacional português assume a direcção executiva do instituto”.

E, falando da importância do IILP para a promoção, difusão e internacionalização da língua portuguesa, sublinhou: “Cabe-nos a nós [Estados-membros da CPLP] promover o robustecimento do papel do instituto no desenho e na coordenação de projectos transversais de promoção da língua portuguesa com o envolvimento consequente dos Estados-membros e dos observadores associados”.