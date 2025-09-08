“Tapah” | Possibilidade “relativamente baixa” de ser içado sinal 9 de tempestade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) consideram “relativamente baixa” a possibilidade de vir a ser içado o sinal 9 de tempestade devido à passagem do ciclone tropical severo “Tapah”. De frisar que o sinal 8 de tempestade foi içado. Os SMG explicam ainda que o “Tapah” está “localizado na parte norte do Mar do Sul da China, continuando a deslocar-se no sentido de norte a noroeste, em direcção à costa oeste de Guangdong”, esperando-se que se intensifique “gradualmente”.

Assim, o ciclone vai “passar o ponto mais próximo do território, a cerca de 130 quilómetros a sudoeste de Macau”, sendo que o vento “vai intensificar-se ainda mais, poderá atingir os níveis de 8 a 9, e ser acompanhado de aguaceiros fortes e trovoadas”.

Esta segunda-feira deverão ocorrer inundações no Porto Interior, com uma altura de 0,5 a 1 metro, “devido à maré astronómica nos próximos dias e ao impacto do aviso ‘Storm Surge'”, mantendo-se em vigor o aviso amarelo de “Storm Surge”. Há a possibilidade deste passar a laranja, sendo uma possibilidade “que não pode ser completamente excluída”, avisam os SMG, uma vez que o “Tapah” ainda pode se aproximar mais da foz do Rio das Pérolas e intensificar-se.