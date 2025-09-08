Tufão | “Tapah” traz chuvas e ventos fortes até amanhã

Manchete SociedadeTufão | “Tapah” traz chuvas e ventos fortes até amanhã Hoje Macau - 8 Set 2025 Já está içado desde as 15h o sinal 3 de tempestade tropical a propósito da passagem do ciclone tropical “Tapah”. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) estimam que o tempo deverá manter-se instável até ao dia de amanhã, tendo em conta a “influência de uma banda de chuva externa do sistema tropical”, pelo que continuam os aguaceiros e trovoadas. Haverá também “ventos ocasionais de níveis 6 ou 7, com rajadas”. Os SMG destacam numa nota que apesar do “Tapah” estar a seguir a sua trajectória a caminho da China, afastando-se de Macau, “o tempo vai continuar instável entre hoje e o início da manhã de amanhã”, terça-feira. Além disso, espera-se que os aguaceiros diminuam esta semana, pelo que o “tempo vai voltar a ser ensolarado e muito quente”. O “Tapah” foi o nono ciclone tropical a afectar Macau este ano, tendo estado 18 horas em vigor. Os SMG esclarecem que “a última vez que houve nove tempestades tropicais a afectar Macau no mesmo ano foi em 1993”.