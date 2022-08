SMG | Sinal nº3 deverá ser içado hoje devido a área de baixa pressão

SMG

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) divulgou ontem um aviso a emitir sinal nº1 de tempestade tropical e a prever a hipótese “relativamente alta” de mudar para sinal nº3 ao longo do dia de hoje. Em relação à possibilidade de o sinal subir para nº9, os SMG referiram que esta seria “moderada” para o período “durante a noite”.

O aviso foi justificado com a formação de uma “vasta área de baixa pressão localizada na parte central do Mar do Sul da China” que se desenvolveu numa “depressão tropical e que se vai deslocar, genericamente, para as regiões entre a costa oeste de Guangdong e a Ilha de Hainan”. Como tal, sob a influência da circulação deste sistema e as bandas de chuva relacionadas, durante o dia de hoje espera-se que o tempo em Macau seja instável, e que até amanhã o vento se intensifique, com aguaceiros frequentes e trovoadas.

Por outro lado, sob a influência da maré astronómica combinada com o “Storm Surge” e a chuva contínua, podem surgir inundações nas zonas baixas entre a madrugada de amanhã e a manhã de quinta-feira.