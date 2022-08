SMG | Sinal 8 deverá ser içado entre o fim da tarde de hoje e a noite

SMG

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) consideram “moderada a relativamente alta” a possibilidade de vir a içar o sinal 8 de tempestade tropical entre a fim da tarde de hoje e o período da noite. O sinal 3 foi içado às 11h30. Segundo uma nota de imprensa, o ciclone tropical localizado na parte central do Mar do Sul da China “continua a mover-se para as regiões entre a costa oeste de Guangdong e a Ilha de Hainan”.

“Se o sistema adoptar uma trajectória mais para norte e mais próximo de Macau ou se intensificar perto da costa, esta Direcção vai emitir o sinal 8 de tempestade tropical, de acordo com as condições atmosféricas”, lê-se ainda.

Uma vez que o ciclone tropical traz consigo chuvas fortes, espera-se que o tempo em Macau seja instável nas próximas horas, com o vento a intensificar-se entre hoje e amanhã, podendo atingir os níveis 6 ou 7, “ocasionalmente 8”, na escala de Beaufort. Poderão ocorrer “aguaceiros fortes e trovoadas”.

O aviso de “Storm Surge” azul foi emitido hoje às 14h. Devido à influência da maré astronómica combinada com o “Storm Surge” e com a chuva contínua, amanhã e quinta-feira, entre a madrugada e a manhã, espera-se que possam ocorrer inundações em zonas baixas e no Porto Interior, apontam os SMG.