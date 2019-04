Chui Sai On aconselhou-se com a equipa jurídica e vai levar o caso do despedimento de Fong Soi Kun, ex-director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, para o Tribunal de Última Instância. A informação foi avançada pelo Gabinete do porta-voz do Governo.

“O Tribunal de Segunda Instância proferiu, recentemente, a decisão em relação ao recurso interposto pelo ex-director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Fong Soi Kun. O acórdão anulou o acto administrativo por meio do qual o Chefe do Executivo adoptara a punição disciplinar de demissão do ex-director”, começa por dizer o comunicado. “Mediante consulta jurídica sobre o caso, o Chefe do Executivo decidiu que irá recorrer da decisão junto do Tribunal de Última Instância”, é acrescentado.

Na sequência de um processo disciplinar, após a passagem do Tufão Hato, em 2017, Chui Sai On decidiu aplicar a pena disciplinar de demissão a Fong Soi Kun. No entanto, o ex-funcionário público, que actualmente já se encontra reformado, recorreu da decisão e viu o Tribunal de Segunda Instância dar-lhe razão, na última quinta-feira. Apesar de estar reformado, a demissão iria custar a Fong Soi Kun cerca de 4 milhões de patacas em cortes na pensão.